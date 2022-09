Osm jmen pro Vrbu. Probrali jsme posily Baníku, kdo patří do základu?

Vrbův oblíbenec z Letné v této ligové sezoně ještě nenastoupil, ale věří si. Když mu na začátku tohoto týdne kouč zavolal, nebylo co řešit. „Je to skvělý trenér, hrál jsem pod ním nejlepší fotbal.“

V tomto ročníku už odehrál skoro tolik minut, co nasbíral v tom minulém. U vysokého defenzivního univerzála jde především o zdraví. Často je nalomený, jinak by byl v kariéře jinde.

Levonohý univerzál se vrátil domů po letech v italském Udine, kde si však za áčko nezahrál. Na Bazalech brzy zjistili, že to na ligu zatím není, tak ho poslali na půl roku do Vyškova. Tam hraje.

Očima šéfa: Václav Brabec (majitel Baníku)

„Nebudu říkat, že naše přestupová politika je dobrá nebo výborná, ale nemyslím si, že je až tak špatná. Udrželi jsme kádr, který skončil v minulé sezoně na pátém místě. Neoslabili jsme, neodešel náš nejlepší šestnáctigólový střelec Almási. Naopak přišli další hráči a k tomu pro mě největší přidaná hodnota Pavel Vrba. Jednali jsme o příchodu dalších hráčů, které se nám nepovedlo zrealizovat. V hledáčku byl Sadílek, který skončil ve Spartě, nebo Vlkanova, který přestoupil do Plzně. Snažíme se přestupovou politiku dělat ve stylu rozumná kvalita za rozumnou cenu, ale bojujeme s velkými hráči na trhu. Plzeň postoupila do skupiny Ligy mistrů, má co nabídnout. Je to složité, budeme se pořád učit a doufám, že se přiblížíme dokonalosti.“ (zdroj: YouTube Baníku)