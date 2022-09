Jak probudit střelce? Sparta si ani nevytváří šance, kritizuje Ščasný

Sparta a góly. V této rovnici by mělo být rovnítko, jenže momentálně není. Letenští se totiž v úvodu ligového ročníku střelecky souží. Po sedmi odehraných kolech mají na kontě pouhých deset branek. To je za posledních osm let druhé nejnižší číslo, hůř na tom „rudí“ byli pouze v ročníku 2017/18, kdy se pod taktovkou Andrey Stramaccioniho trefili šestkrát. Jak tedy probrat podřimující ofenzivu?