Sprosté nadávky? Mrzí mě to. Blbý, že se nemůžete bránit, líčil Řezníček

Zlobíte se na sebe, že jste nezakončil lépe?

„Kdybych to provedl správně, byl by to hezkej gól…Strašně rád bych dal hattrick. Myšlenka nebyla špatná, provedení horší.“

Co ty vaše interakce s fanoušky na hlavní tribuně?

„Já jsem jim nic neudělal a oni mi sprostě nadávají. To je jejich věc. Zatleskal jsem jim. Jenom mě mrzí, že nadávají sprostě. Já jim taky nenadávám. Je blbý, že se nemůžete bránit.“

Chutnají vám góly venku stejně jako doma?

„Samozřejmě. (úsměv) Chtěl bych se taky prosadit doma a věřím, že to přijde třeba už příště s Teplicemi. My se trápíme na našem terénu doma, který není dobrý. Venku jsme zatím hráli na kvalitně připravených hřištích. Asi nám to vyhovuje.“

Navíc na podzim dosud jezdíte jen kolem „komína“. Taky výhoda, že?

„Los je zajímavý. Jsme pořád někde tady. (úsměv) Ale důležitá a cenná je každá výhra.“

Ve Zlíně rozhodla efektivita, že?

„Soupeř předvedl dobrý výkon, měl své šance. My jsme ho potrestali z naší asi první vážnější příležitosti, což se mu asi nelíbilo a rozhodilo ho to. Ve druhé půli jsme přidali druhý gól z penalty. Ani nevím, co se tam stalo. Jenom jsem viděl, jak tam leží Suk. (Filip Souček) Pak si dal Didiba vlastní gól po hezkém balonu za obranu. Vůbec jsem nečekal, že se to může takto zkomplikovat.“

Stalo se.

„Zlín dal dva góly, které ho dostaly na koně. Zápas byl potom zbytečně hektický. Měli jsme zůstat silní a hrát pořád stejně. Místo toho jsme dvakrát inkasovali po centrech. Přitom do té doby jsme to uskákali dobře. Na konci tam bylo strašně moc faulů. Ale to bych neřešil. Soupeř měl tlak a jsme rádi, že jsme to ukopali.“

Je to svým způsobem zdvižený prst?

„To je jednoznačné. Vedeme 3:0 a místo, abychom to dohráli s nadsázkou exhibičně, strkali si balon, byli v pohybu a při chuti, zkomplikujeme si to. Tohle nejde.“

Jak jste přemýšlel u penalty?

„Nepřemýšlel. (úsměv) Normálně jsem na ni šel, věřil jsem si. Gólman udělal úkrok, tak jsem mu to dal na druhou stranu.“