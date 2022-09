Góly a chyby na Hané. Jílek: Plzeň nemá zapotřebí, aby jí někdo pomáhal

Tři dny po utkání v Barceloně si Plzeň spravila chuť v Olomouci. Mistra však výhra 3:2 po pro něj netradiční přestřelce stála spoustu úsilí. A domácí Sigmu zase nervů, kouče Václava Jílka naštvala především situace před druhým gólem, kterému předcházel otočený aut. „Plzeň nemá zapotřebí, aby jí někdo takovým způsobem pomáhal. Čtvrtý rozhodčí to vidí a nemá odvahu na to, aby to nahlásil? Pro mě je to úplně nepochopitelné!“ zlobil se. Viktoria vede ligu o tři body před Slavií.

Že zápasy Plzně někdy nudí? Na Andrově stadionu to fakt neplatilo, hrálo se jedno z nejzajímavějších utkání v dosavadním průběhu sezony. Pět gólů, drama až do úplného konce a taky... „Hodně diskutabilních situací,“ povzdechl si trenér Sigmy Václav Jílek.

A na tiskovce dlouze pokračoval. „Jsem zklamaný z několika rozhodnutí sudích, která ovlivnila utkání. Penaltě předcházel naprosto evidentně otočený aut, žádná malá teč. Druhá věc je, jak si Hejda v devadesáté minutě pomáhá s Chytilem. To je obejmutí hráče! Já vám říkám, že čtyřicet metrů před brankou to všichni písknou jako obranný faul. Na sto procent. Ale v nastavení proti Plzni se to nepískne. Nevím, kde je hranice a co se může a nemůže. Jestliže Pokorný hloupě zatáhl za dres Chorého, tak potom nemůže Hejda lézt nesmyslně po Chytilovi. A neposuzuje se to. Rozhodčí si to určitě obhájí, ale za mě to jde proti logice,“ popisoval zvýšeným hlasem.

Olomouc - Plzeň: Pokorný zatáhl Chorého za dres a je z toho penalta pro hosty! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Nutno dodat, že výkon sudího Marka Radiny byl opravdu zvláštní. Správně sice vytáhl Tijaniho faul na Antonína Růska před vápno či posoudil ruku Erika Jirky ve vlastní šestnáctce jako přirozený pohyb, ale například blok Luďka Pernici, jenž tělem vytáhl Růskovu ránu na tyč a do zázemí, jako roh neposoudil. Nepomohl mu s opravou verdiktu ani první asistent Jiří Kříž.

„Všichni to vidí. My jsme v největším tlaku a odkopává soupeř. Ať mi tohle někdo vysvětlí,“ kroutil hlavou Jílek. „Jsou to tři věci, které mají jednoznačný vliv na celý zápas. Přitom jsou tam na to čtyři chlapi a nevidí to ani jeden? Pro nás je to bolestivé, cítím křivdu, proto mluvím plamenně. Mrzí mě to,“ dodal.

Mrzet ho může – a musí – i laxní chování v defenzivě. První a třetí branka padla po nedůrazu, pozdních reakcích, špatném postavení, liknavosti. Exceloval Milan Havel (1+1) s Tomášem Chorým (2+0). Díky výhře tato dvojice hostů zastínila i dvougólového Mojmíra Chytila.

Olomouc - Plzeň: Jirku trefil míč do ruky ve vápně, penalta se ale sporně nepískala! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

„Kluci opět ukázali obrovskou vnitřní sílu,“ cenil si kouč Michal Bílek, jenž po středečním duelu v Barceloně proměnil sestavu pouze na třech pozicích. Vyplatilo se, byť dvě nové tváře – Mohamed Tijani a Erik Jirka – patřili k tomu nejslabšímu na perfektně připraveném trávníku.

„Přesvědčili jsme se, že spousta změn nedělá úplně dobrotu. Výsledek mohl být i lepší, ale hodně brejků jsme nedotáhli,“ narážel Bílek na šance Chorého, Mosquery či Vlkanovy.