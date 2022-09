Sudí o výrocích, které naštvaly Sigmu: Aut na půlce zkoumat nejde...

Začněme od konce: souboj Mojmír Chytil vs. Lukáš Hejda. Na penaltu to nebylo?

„To, že má někdo položené ruce na hráči, není ještě samo o sobě přestupek. Musí ho buď držet, nebo strčit, neviděl jsem ani jedno z toho. Viděl jsem, že hráči jsou v nějakém kontaktu a že tam má Hejda ruce. Ale v porovnání se situací, kterou jsme odpískali v prvním poločase, kdy bylo jasné držení za dres, to pro mě v tu chvíli nebylo na odpískání pokutového kopu. Stejně jsem to dostal potvrzeno i z vozu VAR, proto jsme penaltu nenařídili.“

Záznam už jste asi viděl, rozhodl byste nyní stejně?

„Ano. Když porovnám první a druhou situaci, tak rozhodně. U první jsem hned neviděl napnutý dres, protože jsem to měl v zákrytu za hráčem Chorým a soustředil jsem se spíš na nohy. Proto jsem to neviděl a upozornil mě VAR. A ten druhý zákrok v 87. minutě za mě nebylo držení na pokutový kop.“

Chytil říkal, že kvůli Hejdovým rukám nemohl vyskočit.

„Za mě to penalta nebyla.“

Olomouc - Plzeň: Jirku trefil míč do ruky ve vápně, penalta se ale sporně nepískala! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Co ruka Erika Jirky ve vlastním vápně?

„Je to přesně ta situace, o které se teď tak často mluví. Neočekávaný odraz. Když hráč běží, má ruce v přirozeném pohybu, což jste určitě viděli. Ruku jsem viděl, vnímal jsem, že je to v pokutovém území, ale klukům do sluchátka jsem říkal, že je to za mě přirozený pohyb ruky vzhledem k pohybu těla. Nebyl to přestupek proti pravidlům fotbalu podle toho, jak se nyní hra rukou vykládá. Za mě to pokutový kop nebyl, což jsem dostal potvrzeno.“

Sigmu nejvíce naštval otočený aut, který předcházel druhému gólu.

„Tam byla nějaká teč. Přiznám se, že jsem to ještě neviděl. Mám informaci, že aut byl údajně obráceně. Ale prostě takhle jsme to rozhodli a Plzeň hrozně rychle vhazovala, neměli jsme čas udělat správnější rozhodnutí. Všichni jsme viděli aut pro hosty. Musím se na to podívat. Když potom došlo k tomu, že jsem šel přezkoumávat penaltovou situaci, samozřejmě po mně všichni domácí chtěli, abych se díval na otočený aut. To ale protokol VAR neumožňuje. Chápu, že je to nešťastná situace, za zápas jsme asi otočili jediný aut a zrovna se stane tohle. Je to smůla, která jde za námi, pokud to tedy bylo, jak všichni říkají. Mrzí nás to, ale podle protokolu VAR se nezkoumá aut na půlce.“

Zvláštně vypadala i vzdálenost plzeňské zdi při zajímavých standardkách domácích.

„V nastavení první půle došlo k přestupku, který byl strašně blízko čáry. Řešilo se, zda to bylo venku, nebo vevnitř. Komunikovali jsme s VARem. Hosté nechtěli faul vůbec, domácí chtěli penaltu, měl jsem strašně moc vjemů, které jsem musel řešit. Označil jsem tedy místo přestupku. Je tam půlkruh, od toho ke značce pokutového kopu by to mělo být devět metrů, patnáct centimetrů. Akorát že já jsem si neuvědomil, že je to z jiné strany, takže jsem to udělal na čáře pokutového území. Byla to samozřejmě chyba, kterou už jsem viděl. Špatná věc, nemá cenu to zapírat.“

Ve druhém poločase to samé, snímek s nápisem sedm metrů už se objevil v televizi i na sociálních sítích...

„Tu situaci jsem ještě neviděl, podívám se.“

Mohlo jít o špatné krokování?

„Když vám zeď vychází přesně na čáru pokutového území, snažíte se zamezit tomu, aby se v případě blokování střely rukou nedohadovalo, zda k tomu došlo venku, nebo vevnitř. Takže rozhodcovsky je lepší dát zeď buď kousek před, nebo kousek za pokutové území. Jestli to bylo fakt sedm metrů, tak jsme to měli dát za. Snažil jsem se zabránit dohadům, aby se neřešily centimetry. Určitě se na to ještě podívám, a pokud to bylo blízko, omlouvám se.“

Když jste dával žlutou kartu Mohamedu Tijanimu, domácí se dostali do gólové šance. Nechtělo to spíš pustit výhodu?

„Když si to pustíte, uvidíte, že jsem pískal, když měl hráč míč v rohu. Za mě to v tu chvíli nebyla výhoda, protože Plzeňáci byli v pokutovém území asi tři a olomoucký hráč jeden. Pískl jsem, hosté přestali hrát a centr zrovna našel hráče. Naštěstí šla střela vedle, protože to by se nám asi těžko vysvětlovalo. Zrovna jsem se ale opravdu koukal na to, že Tijani stáhl za rameno hráče bez míče. V tu chvíli to nebyla výhoda, proto jsem pískal hned. Za vteřinu to bylo jinak, ale ve výhodu se to podle mě proměnilo jen proto, že hráči Plzně přestali po odpískání hrát. Pak už bych se k tomu těžko vracel, ale chápu, že z tribuny to mohlo vypadat necitlivě. To je pravda.“

Jak váš výkon hodnotil delegát?

„To vám bohužel nemohu říct.“