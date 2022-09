Priske: Vím, že se čekají výhry. Se složením týmu jsem spokojený

Nevyhráli jste už čtyři soutěžní zápasy v řadě. Dostává se Sparta do stále větších problémů?

„Nesoustředím se příliš na to, jak naši situaci pojmenujete. Jestli je to stres, problém... Jsme Sparta, očekávají se od nás výhry. Vidím, že hráči i členové realizačního týmu dělají maximum, všechny čtyři zápasy jsme fyzicky zvládli, mohli jsme je vyhrát. Šanci na vítězství jsme měli i tentokrát. Problém vidím v rozhodování hráčů v klíčových okamžicích. Proti Teplicím jsme měli za stavu 2:0 rozhodnout třetím gólem, což se nestalo.“

Když si promítnete laxní přístup hráčů před gólem na 2:2, stojíte si za slovy, že všichni dělají maximum?

„Pokud se budeme bavit o snaze a nasazení, tak ano. Mluvil jsem o tom ostatně už v předchozí odpovědi. Rozhodování v klíčové situaci. Dostali jsme v sezoně už tři podobné góly. Ve Stavangeru, v Jablonci a teď v Teplicích. To jsou situace, kdy se musíme rozhodnout jinak. Nemohu zpochybnit pracovitost a snahu hráčů, očekávání jsou ale celkově větší.“

Jan Kuchta znovu nedal gól, v rozestavení 4-4-2 se zdá být utopený. Souhlasíte?

„To je velice dobrý dotaz. Je potřeba si uvědomit, že Kuchta nehrál pět zápasů. Chybí mu zápasový rytmus. Zabere nějaký čas, než se dostane do pohody. Je běžné, že výkonnost po takové pauze není optimální. Kuchtič odvádí spoustu práce pro tým, chce mu odevzdat to nejlepší. Společně s Čvančarou patří podle mého názoru k nejlepším útočníkům v lize. Potřebují čas, ale každý den na tréninku vidím progres. Zda je pro nás rozestavení 4-4-2 optimální, to zjistíme. Opakovaně ale mluvím o tom, že tohle pro mě není zcela rozhodující. Jde o to, jak se hráči v zápase chovají, jak si plní své role na hřišti.“

Teplice - Sparta: Gning se královsky uvolnil po Höjerově chybě a srovnal na 2:2 Video se připravuje ...

Po příchodu do Sparty jste nicméně mluvil o tom, že chcete, aby byl tým dominantní a silný v držení míče. Je to reálné za předpokladu, že vycházíte ze šablony se dvěma středními záložníky?

„Neviděl jsem ještě statistiky, ale předpokládám, že to byl otevřenější zápas. Naším cílem nebylo předržovat míče, chtěli jsme se delšími přihrávkami dostávat hluboko do soupeřovy obrany. I s ohledem na to, že Teplice nastoupily se třemi stopery. Nešlo nám primárně o dominanci v držení balonu, chtěli jsme být agresivnější. V prvním poločase se nám to dařilo, oba útočníci dělali soupeři velké problémy. Navíc si myslím, že i v systému 4-4-2 můžete být dominantní na míči. Za mě to není o tom, že jsou uprostřed pouze dva hráči. Snažíme se hrát tak, aby ve středu hřiště pomáhali i krajní záložníci Daněk s Janktem.“

Jen pár hodin po příchodu Matěje Kováře jste ho zařadili do základní sestavy. Jak jste s jeho výkonem spokojený?

„Matěje jsme získali opravdu na poslední chvíli. A to z jediného důvodu: aby nám pomohl tím, že bude v brance. Vím, že tohle nejsou optimální podmínky pro start v prvním utkání za nový klub. Mluvil jsem s ním a ujistil ,ě, že je připravený Spartě hned pomoci. Bylo to těžké rozhodování, protože Dominik Holec v posledních duelech chytal dobře. Když se ale v této fázi sezony rozhodnete získat gólmana, musí to být proto, že je lepší než ti stávající. Líbilo se mi, že byl Matěj klidný na míči v rozehrávce. Určitě nám hodně pomůže.“

Můžete potvrdit, že Jakuba Peška čeká operace poraněného kolena a velice dlouhá pauza?

„Nemohu mluvit o tom, jak dlouho bude chybět. I s ohledem na ochranu hráče. Samozřejmě platí, že nyní není k dispozici.“

Letní přestupové okno je uzavřené. Jste s aktuálním složením mužstva spokojený?

„Ano, jsem spokojený.“