Hrdina Teplic kýve hlavou a střílí góly. Jarošík: Dozadu se šetří jako Schick

Na severu se rozjíždí něco velkého. Po Jablonci si Abdallah Gning pochutnal na daleko větším pokrmu - na Stínadlech dvěma góly sundal Spartu (2:2) a připravil ji o dva body. „Podává neskutečné výkony. Možná se někomu zdá, že se malinko šetří do obrany, ale mně to vůbec nevadí,“ chválil africkou posilu trenér Jiří Jarošík.

Brankář Filip Mucha říkal, že je trochu skleslý, prý totiž myslel i na tři body. Berete i plichtu?

„Byla by to asi pohádka, ale Sparta měla několik šancí, takže výsledek je nakonec spravedlivý.“

O poločasové přestávce byla opět bouřka, nebo jste hecoval hráče, že mají na obrat?

„Hráčům jsem řekl, aby se nebáli a neměli respekt, který jsme měli úvodních dvacet minut. Pak jsme se začali zvedat a hodně nám pomohl vstřelený gól. V kabině dostali kluci podporu, že si to půjdeme se Spartou rozdat na férovku. Jsem rád za to, jak k tomu přistoupili a vybojovali bod.“

Pomohlo vám, že je Sparta z posledních zápasů nalomená?

„Je to pravda, ale na druhou stranu je to pořád Sparta a porážet ji není snadné. Navíc když vede v zápase 2:0. Povedlo se nám ve druhém utkání po sobě znovu se vrátit do zápasu a bodovat. O to víc si hráčů cením, že se nevzdávají a bojují až do konce.“

Hvězdou zápasu byl Abdallah Gning. Co říct na jeho představení?

„Chtěli jsme ho hned, jak jsme ho viděli na vlastní oči. Dlouho to vypadalo, že to nedopadne, tak jsem z toho byl smutný. Ale nakonec se u nás objevil a jsem rád, že podává skvělé výkony a střílí důležité góly.“

Prý je trochu svůj – nemluví anglicky, je spíš zápasový typ…

„Přechod z druhé ligy je pro něj náročnější, navíc hraje pomalu skoro všechno. Má velkou porci minut. Trénuje i pracuje dobře. A ještě to prodává v zápasech.“

Jak spolu komunikujete?

„Občas i anglicky. Občas mu něco ukážeme u tabule. Zatím kýve hlavou, že tomu rozumí a dává góly. Ne, vážně, dost nám pomáhá Soufiane Dramé, který umí francouzsky i anglicky. My jsme věděli už z Vlašimi, že jazyková bariéra tam je, ale přesto jsme do toho šli.“

Když Gning střídal, tak vypadal, jak když si neuvědomuje, co dokázal. Co to s ním dělalo?

„Takový je i během týdne na tréninku. Je skromný, tichý, jen kouká… Ale mluví za něj výkony, to je nejdůležitější. Určitě jsme tu nikdo nečekal, že přijde, bude hrát skvěle a ještě střílet důležité branky.“

V čem je tedy jeho kouzlo?

„Sami vidíte, že co šance, to gól. A to jsme ho ještě možná na začátku málo využívali. Mohl dostat víc balonů do šance. Kolikrát si to musel vybojovat on sám. Nicméně umí driblovat s balónem, je dostatečně rychlý, má dobrý výskok, hru tělem, podrží si balon. Je v něm spousta zajímavých věcí. Podle mě je stále dost nenačteným hráčem v lize.“

Prý by mohl víc pracovat pro tým?

„Možná se někomu zdá, že se malinko šetří do obrany, ale mně to nevadí. Vidím v něm paralelu s Patrikem Schickem – dozadu se šetří, ale schovává si sílu na ofenzivu, kde je ohromně silný. Holt bude ostatních deset víc makat a on pak utkání rozhodne.“

V létě o něm uvažovaly i jiné kluby z ligy, ale rozhodly se Gninga nakonec nekoupit. Jste o to radši, že skončil u vás a jeho hodnota poroste v Teplicích?

„Tohle je všechno hezké, ale Abu to musí potvrzovat. V Čechách umíme vychválit hráče, který má dobrý jeden zápas či poločas. Když bude mít dobrý podzim či celý rok, cena mu určitě poroste nahoru. Nasadil si vysokou laťku a musí ji držet.“