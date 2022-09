Co ukázala Sparta v Teplicích: Kuchta jako servisák i Kovář v (žluté) akci

Podle trenéra Priskeho potřebuje Kuchta čas. „Pět zápasů nehrál a chce to čas, aby se znovu vrátil do formy. Chybí mu zápasový rytmus. On i Čvanči jsou možná dva nejlepší útočníci v celé lize, vidím v jejich souhře v každém zápasu progres. Jsem i nadále přesvědčený, že jsou pro nás nejlepší volbou. Není to o formaci, ale o chování, rozhodování a kvalitě jednotlivých hráčů.“

Vrátil se po pětizápasovém distancu. Naskočil do formace 4-4-2, ale už nyní se dá říct, že se v ní Jan Kuchta rozhodně nenašel. Proti Zlínu souhra s Tomášem Čvančarou nefungovala. Zapůjčený hroťák je zvyklý presovat obránce, operovat ve vápně a uklízet vypracované šance. Jenže v obou zápasech byl v taktice Briana Priskeho utopený. Často se nacházel příliš hluboko. Jako by se propadl do role servismana. Jediným světlým momentem bylo, když šikovně sklepl míč pro Jakuba Jankta, který otevřel skóre. Je to ovšem od reprezentanta, který na Letnou přišel s velkou pompou a loni ovládl krále střelců FORTUNA:LIGY dostačující?

Abu pálí!

Na severu se rozjíždí něco velkého. Po Jablonci si Abdallah Gning pochutnal na daleko větším pokrmu - na Stínadlech dvěma góly sundal Spartu a připravil ji o dva body. „Moc nám toho nerozumí, dělá si věci po svém, ale v zápase to neskutečně prodává. Snad mu to vydrží co nejdéle,“ glosoval senegalského útočníka brankář Filip Mucha. Trenér Jiří Jarošík je z něj nadšený. „Sami vidíte, že co šance, to gól. A to jsme ho ještě možná na začátku se Spartou málo využívali.“

Když měl ale senegalského hrdinu Severočechů obšírněji popsat, vůbec nešetřil chválou. „Umí driblovat s balónem, je dostatečně rychlý, má dobrý výskok, hru tělem, podrží si balon. Je v něm spousta zajímavých věcí.“Jarošík také nabídl zajímavé srovnání. Na dotaz, zda by se Gning neměl víc zapojovat do bránění, měl hned jasnou reakci. „Mně to nevadí. Vidím v něm paralelu s Patrikem Schickem – dozadu se šetří, ale schovává si sílu na ofenzivu, kde je ohromně silný. Holt bude ostatních deset víc makat a on pak utkání rozhodne.“