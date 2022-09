Lotr Didiba: po kopu dal loket. Strašné, zlobil se kouč a zkrat bude řešit

Nepřítel svého týmu. Zlín hledal v Jossi Didibovi (24) nástupce Cheicka Condeho, klíčového muže sestavy. Zatím v něm našel diverzanta, který rozsévá zkázu ve vlastních řadách. Sotva se vrátil po třízápasovém trestu za kopnutí do ležícího Miloše Kratochvíla z Jablonce , selhal znovu. V duelu s Brnem (2:3) mimo hru praštil loktem Filipa Součka a hosté dostali lacino penaltu, z níž zvýšili na 2:0. „Teď jsem to viděl. Strašné,“ hlesl kouč Jan Jelínek po zápase.

Fotbalově je Didiba na výši. I proto ho trenér hned po vypršení stopky vrátil do základu, byť předtím Zlín remizoval po slušném výkonu na Spartě. Jenže Kamerunec, který v létě přišel z Opavy, opět neudržel nervy.

Na začátku druhé půle se ohnal po záložníkovi Součkovi a srazil ho na trávník. Hráč Zbrojovky předtím atakoval brankáře Mateje Rakovana, bránil mu v rozehrávce. V době Didibova činu však už měl gólman míč v náručí a pod kontrolou.

Prakticky nikdo z aktérů (kromě těch dvou) nevěděl, co se stalo. S aktivitou přišel VAR a rozhodčí Petr Hocek následně musel ukázat na „desítku“.

„Viděl jsem akorát, že Suk leží na zemi,“ popsal brněnský útočník Jakub Řezníček. „Vůbec jsem nevěděl, co se řeší. Penalta mě překvapila,“ doplnil kouč vítězů Richard Dostálek.

Jeho překvapila mile, domácí vyloženě šokovala. Měli za to, že sudí zkoumá Součkův atak na Rakovana. Teprve po utkání Jelínek pochopil, o co vlastně šlo. Pohled na video mu odhalil pravdu. „Strašné, budeme to řešit,“ reagoval.

Nedisciplinovaného záložníka nechal na hřišti až do konce a Didiba ještě „stihl“ dát si vlastní gól. Před nabíhajícím Michalem Ševčíkem píchl do Hladíkova přízemního centru a další neštěstí bylo na světě.

„Teď jsme zklamaní a máme horké hlavy,“ zdržel se kapitán Václav Procházka kritiky spoluhráče.

V nadsázce se dá říct, že Didiba byl nakonec nejlepším hráčem Zbrojovky. Při vší úctě ke dvougólovému Jakubovi Řezníčkovi. Při první trefě si zkušeně potáhl balon do strany a zavěsil do odkryté brány. Pak suverénně proměnil pokutový kop. Sahal i po hattricku, jenže lob mu nesedl.

„Hrál jsem si na technického hráče,“ usmál se. „Myšlenka byla dobrá, provedení horší,“ shrnul.

Nováček vyhrál i třetí venkovní zápas. Byť tentokrát nebyl na place dominantní špílmachr Michal Ševčík. Měl výrazné momenty, do vápna ostatně poslal gólový centr. Jenže také hodně fauloval, a to v nebezpečných prostorech.

„Spousta faulů na něj se nepíská a někdy mu rupnou nervy. Didiba ho okopával,“ vysvětloval Dostálek. „Některé situace Michal neřeší dobře, je to o zkušenostech. Je potřeba s ním pracovat,“ dodal. Po výhře se každému pracuje líp….

A rovněž člověk jednodušeji sahá k sebekritice. Jako kouč nováčka v sobotu. Vyčítal si, že nesáhl do sestavy dříve a dopustil zlínský nápor, který málem vedl k vyrovnání.

„I když nikdo netahal nohy a nechtěl jít ze hřiště, měl jsem střídat dřív. Beru to na sebe. Tohle se nevyplatilo,“ litoval.

Domácí totiž po prostřídání ovládli díky agilnímu Dramému křídelní prostor, dobře se zapojil i útočník Jan Silný. Youba Dramé nakonec gólem a asistencí málem urval pro Zlín bod. „Byly to nervy,“ ulevil si Dostálek. „Góly dáváme pozdě, až když dotahujeme,“ litoval stoper Procházka.