Horejš o první výhře s Jabloncem: Joshua? Šli jsme do risku, ale vyšlo to

Davide, ulevilo se vám? Nevyhráli jste ani v přípravě.

„Určitě jo, nebudu lhát, protože na vítězství jsme čekali dlouho. Už jsme měli zápasy několikrát dobře rozehrané, ať už to bylo v Boleslavi, ve Zlíně nebo s Baníkem, ale nedokázali jsme to dotáhnout. Hodně jsme na tom pracovali, řešili jsme to i některými příchody do týmu.“

Jedním z nich je Nigerijec Joshua Akpudje, který přišel před pár dny. Nasadil jste ho do stoperského tria, obstál?

„Začátek měl těžký, je tady s námi krátce. Musím říct, že jsme šli do risku, ale prostě to vyšlo. Hlavně ve druhé půli vnesl do týmu, co jsme potřebovali. Zklidnil hru, vyhrával osobní souboje, obrana byla pevná, což předtím tolik nebylo. I dřív jsme měli problém vzadu, protože branky dát umíme.“

Jablonec - Hradec Králové: Domácí jdou do vedení, střelu Kroba dorazil do sítě Sejk - 1:0! Video se připravuje ...

Bylo složité ho získat pro Jablonec?

„Hledali jsme alternativy, protože jsme na tomto postu měli problém. Pan Pelta do toho vložil veškeré úsilí, aby přišel. Jak jsem říkal, jeho nasazení byl risk, ale moje zkušenost už z minulého angažmá je taková, že tito hráči vám tam vnesou něco jiného, což byl vidět. On je prostě silný a sebevědomý.“

I kvůli příchodu Joshuy jste vsadili na tři stopery?

„Viděli jsme, v čem je Hradec silný, tomu jsme sestavu uzpůsobili. Už i v předchozích zápasech jsme trošku překlopili organizaci hry, protože jsme měli některé kluky mimo. Věřili jsme, že nám tato organizace hry pomůže, abychom Hradec nepustili do šance, a to se nám, s výjimkou standardních situací, povedlo.“

Mužem zápasu byl zadák Jakub Martinec. Souhlasíte?

„Byl skvělý. Možná to bylo tím, že hrál proti svému mateřskému klubu. Vyhrával souboje, a to hlavně v důležitých momentech. Prostě byl cítit. Pomohl tím, co je jeho silná stránka a budu moc rád, když na to naváže.“

Jablonec - Hradec Králové: Severočeši jdou do trháku, pod břevno se trefil Martinec - 2:0! Video se připravuje ...

SESTŘIH: Jablonec - Hradec Králové 3:0. Domácí ukončili čekání na první výhru Video se připravuje ...