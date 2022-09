iSport Index: Gning je na důležité góly. Vítěz 8. kola má lepší start než hvězdy

Ale bylo to těsné! Olomoucký Mojmír Chytil (8,61), který vstřelil dvě branky mistrovské Plzni, si rovněž dělal zálusk na již druhé prvenství. Nakonec jej ale o pouhou setinu (8,62) překonala senegalská letní posila „sklářů“.

„Co šance, to gól,“ kroutil hlavou trenér Jiří Jarošík. „A to jsme ho ještě možná na začátku málo využívali. Mohl dostat víc balonů do šance. Kolikrát si to musel vybojovat on sám. Nicméně umí driblovat s balonem, je dostatečně rychlý, má dobrý výskok, hru tělem, podrží si balon. Je v něm spousta zajímavých věcí. Podle mě je stále dost nenačteným hráčem v lize.“

Leccos by tak naznačovalo laxní přístup Letenských. Při obou gólech zaváhal obránce Jaroslav Zelený. Nejdříve Gning nikým nedotíraný hlavou uklidil míč do branky a poté si parádní kličkou udělal prostor a propálil brankáře Matěje Kováře.

Právě za střely získal v iSport Indexu největší počet bodů (5,75). Kromě bodů za střelbu Gning bodoval díky přihrávkám (2,1), driblinku (0,54) a soubojům (0,23). A pokud by existovala kolonka důležitých branek, dával by ostatním hráčům FORTUNA:LIGY na frak.

Gningovy trefy totiž většinou posouvají Severočechy k bodovým ziskům – na Baníku vstřelil 23letý útočník gól na 2:1 pro Teplice, doma s Jabloncem asistoval u vyrovnávací branky a vítěznou na 3:2 vzal na sebe. Představení proti rudým už je profláknuté: gól na 1:2 a troufalá akce na konečných 2:2.

Není náhoda, že Jarošíkovi nevadí, že se senegalský objev tolik nečiní i směrem do defenzivy. „Vrací nám to v zápasech. Pokud bude takhle pokračovat, tak holt bude deset ostatních víc makat a Gning rozhodne,“ pronesl po senzační remíze v útrobách Stínadel.

Před očima se mu zřejmě rodí zajímavý příběh. Jen pro představu – Franci Litsingi, jenž je společně s Aidinem Mahmutovičem jediný cizinec v historické top desítce ligových střelců „sklářů“, měl v úvodních osmi zápasech za Teplice bilanci 3+1. Podobně šikovný Nivaldo o rok později 1+3. Bosenský kanonýr, jenž nakonec skončil druhý za Pavlem Verbířem, měl v prvních osmi startech jediný přesný zásah.

A co Gning? Momentálně se drží na 4+2.