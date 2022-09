Chytil a Chorý: skoro sousedé zazářili i v iSport Indexu. Podobností je víc

Patří mezi prototypy urostlých forvardů, klasických devítek, které stopeři nemají rádi. Souboje s nimi hodně bolí a ještě umějí dát gól. Sobota na Andrově stadionu to podtrhla. Jak olomoucký Mojmír Chytil, tak plzeňský Tomáš Chorý se dvakrát prosadili a (spolu s Milanem Havlem) nad ostatními čněli. Pojí je nejen typologie, ale i výchova v Sigmě či nedaleké obce, odkud pochází. A taky to, že se podle iSport Indexu patřili mezi nejlepší hráče 8. kola FORTUNA:LIGY.

Rozdíl mezi nimi je dvanáct centimetrů ve výšce a čtyři roky v občance. Jinak jsou si hodně podobní, nejen začínajícím písmenem v příjmení. Třiadvacetiletý Mojmír Chytil pochází ze Skalky u Prostějova, starší Tomáš Chorý vyrůstal o dvacet kilometrů dál v Citově na Přerovsku. Malé obce dělí jen tovačovské rybníky. „Je to kousek, trochu se známe,“ usmál se mladší forvard.

Zkušenějšímu kolegovi pogratuloval, ale nejuchal. Chorého dvě trefy totiž vedly k výhře Plzně. „A to je nejdůležitější,“ podotkl dvoumetrový dlouhán, jenž své branky z respektu ke klubu neslavil. Dobu „pobeauguelovskou“ zatím Viktoria zvládá i díky němu skvěle. Chorý cítí důvěru a splácí ji. Doma na Hané se nejdříve prosadil po skvostné Havlově přihrávce a pak z penalty, kterou si sám vybojoval tím, že jej Jakub Pokorný zatáhl za dres. Za výkon sklidil ovace také od zpěváka Marka Ztraceného, jenž duel sledoval ve VIP zóně po boku Daniela Koláře a Adolfa Šádka.

Chorý v sezoně zápasy/minuty 7/359 góly+asistence 3+0

„Choras je bojovník. Jsem rád, že se naplno prosadil. Měl tam pak ještě jednu šanci, střelu z vápna. Ale splnil svoje. Odvedl obrovské penzum práce, pomáhá hodně i do defenzivy. A dává góly. To od hrotového útočníka potřebujeme,“ chválil trenér vítězů Michal Bílek.

Chlapík, jenž v mládí každou neděli navštěvoval mši v Dubu nad Moravou, je odměněn za píli a trpělivost. V tomto ligovém ročníku skóroval třikrát, čímž se dostal na polovinu svého maxima ze tří předchozích sezon. „Doufám, že se střelecky nezaseknu,“ přál si Chorý, jehož iSport Index vyšplhal až na hodnotu 8,57 – třetí nejlepší výsledek kola.

Aby těch podobností nebylo málo, rovněž Chytil exceloval v iSport Indexu s hodnotou 8,61 (druhé místo) a dalšími dvěma zářezy se dostal po osmém kole také na polovinu svého rekordu z uplynulého ročníku.

To zapsal (nejdřív za Pardubice, pak za Sigmu) celkem osm kusů. Teď má čtyři. „Jasně že jsem za čísla rád, jsem útočník. Ale mrzí mě, že to není podložené body,“ vykládal nejlepší hráč Olomouce. Ta se s pouhými sedmi krčí na rozdíl od Západočechů na spodku tabulky. Podává nevyrovnané výkony, nedrží si laťku, kolísá. Ostatně jako každý rok... Nutno dodat, že tentokrát doplatila i na verdikty špatného sudího Marka Radiny a prvního asistenta Jiřího Kříže. Hlavní rozhodčí je sice dorazil vysvětlit na tiskovku (rozhovor najdete na iSport.cz), ale domácím už to nebylo nic platné.

Chytil v sezoně zápasy/minuty 8/608 góly+asistence 4+0

„Jsem zklamaný z několika rozhodnutí, která ovlivnila utkání. Penaltě předcházel naprosto evidentně otočený aut, žádná malá teč. Druhá věc je, jak si Hejda v závěru pomáhá s Chytilem. To je obejmutí hráče! Já vám říkám, že čtyřicet metrů před brankou to všichni písknou jako obranný faul. Na sto procent. Ale v nastavení proti Plzni se to nepískne. Nevím, kde je hranice a co se může a nemůže. Jestliže Pokorný hloupě zatáhl za dres Chorého, tak potom nemůže Hejda lézt nesmyslně po Chytilovi. Jsou na to čtyři chlapi a nevidí to ani jeden!“ zlobil se kouč Václav Jílek.

Před reprezentační pauzou se jeho svěřenci představí v úterý v MOL Cupu v Uničově a následně v Českých Budějovicích. Viktorii čeká úterní svátek proti Interu Milán a pak šlágr se Slavií.