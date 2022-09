Pulpit odhalil, proč Ďolíček není tvrz: „klokani“ nacvičili los nějak, jenže…

Je to fotbalová záhada, která si snad říká o vědecké prozkoumání. Ostatně, trenér Jaroslav Veselý o víkendu prohlásil: „Už je to asi na psychologa.“ Pravil tak po třetí prohře svých Bohemians ze čtyř domácích utkání, tentokrát 0:2 s Libercem. V Ďolíčku, ve specifické aréně s maximálním kontaktem s fanoušky, by sice „klokani“ měli soupeřům zle zatápět, ale k vidění je pravý opak. Zatímco ve Vršovicích urvali jediný bod, zvenku jich dovezli rovnou deset. Jak je to možné? Proč je legendární stánek zakletý? S jedním pozoruhodným důvodem přišel známý zapálený fanoušek zelenobílých barev a kouč Martin Pulpit. „A jde opravdu o trochu psychologický moment,“ říká ve speciálním videorozhovoru.

Tahle hláška zlidověla. „Potřebujem vyhrát los, vole, aby sis to nacvičil nějak,“ pravil podle policejních odposlechů žižkovský šíbr Ivan Horník sudímu Pavlu Poledňákovi, jak vyplulo na povrch při vyšetřování korupční aféry z roku 2004. A i když je to předmět vtípků, něco na tom je. Alespoň podle Pulpita, pravidelného návštěvníka Ďolíčku, jenž tam na vlastní oči viděl také poslední utkání se Slovanem. „I ten Ivan Horník věděl... My sice los vyhrajeme, ale pak si špatně zvolíme stranu,“ přechází do první osoby množného čísla, byť aktuálně vede divizní Vysoké Mýto. Ostatně, klokana má vytetovaného nad srdcem.

V čem je tedy problém? „Útočíme v prvním poločase na vlastní kotel. Myslím, že máme losu využít a útočit na něj až ve druhé půli. Ne na tramvaj, kde jsou čtyři buňky, do tmy,“ vykládá se znalostí toho, jak to v Ďolíčku kolem hřiště vypadá. „Je to strašně důležitý moment,“ tvrdí přesvědčeně, vysvětluje proč a vypráví, jak na téhle strategii dokonce založil taktiku, když na Bohemians v druholigové sezoně 2006/07 přijel se Sokolovem. „Celé vedení si myslelo, že jako ´klokan´ ten zápas pustím,“ vzpomíná a prozrazuje, jak to celé dopadlo.

„Zatím jsme se nepoučili, ale věřím, že co nejdřív budou stát tribuny na všech stranách kolem hřiště – a kapitán zvolí los správně,“ hledí Pulpit do (blízké?) zelenobílé budoucnosti.

To druhé si může ověřit 1. října před zápasem s Plzní. Tam by se to hodilo fest…

INSIDER: Být v kotli Interu není vlastizrada, říká Pulpit. Co šance Plzně a proč volal Bílkovi? Video se připravuje ...