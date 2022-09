Střelec Sigmy Ventúra: Nacvičená standardka. Pro nás velká výhra

Svým premiérovým zásahem v nejvyšší soutěži posadil Sigmu po pasivnějším úvodu do sedla. Slovenský záložník Denis Ventúra si v polovině první půle naběhl na přízemní Breiteho centr z rohu a střelou k pravé tyči uklidil míč do sítě.

Ve velkém vápně mít tolik prostoru, s tím jste snad ani nemohl počítat, ne?

„Trochu jsem to čekal, nabíhal jsem si na centr a doufal, že balon ke mně projde. Našel jsem si svůj prostor a přesně zamířil.“

Vypadalo to na sehraný signál, je to tak?

„Přesně tak, byla to secvičená standardka na zadní tyč, jsem rád, že nám konečně vyšla.“

České Budějovice - Olomouc: Sigma se ujala vedení, trefil se Ventúra, 0:1 Video se připravuje ...

Vítězný gól, navíc první za Sigmu, zřejmě se klubová kasa naplní finančním příspěvkem.

„Samozřejmě. Sice neznám přesnou částku, ale rád zaplatím. Toto jsou pozitivní příspěvky.“

V další dobré šanci jste se již neprosadil, chybělo k přesnějšímu zakončení více času?

„To bylo na konci utkání, kdy síly už ubývaly. Otevřel se mi prostor ke střele, ale zaklonil jsem se a střela šla nakonec moc vysoko. Dalo se lépe to určitě zakončit, bohužel to nevyšlo.“

Čím to, že Olomouc byla úvodních dvacet minut hodně pasivní a čelila silnému tlaku Dynama?

„Budějovice na nás vlétly a vytvořily si velký tlak ze standardek, tedy z rohů i z autových vhazování. Díky tomu to opticky vypadalo, že má soupeř převahu. Na míči zase nebyli o tolik aktivnější, ale právě standardní situace tomu nahrávaly. Prvních dvacet minut bylo pro nás těžkých, ale zvládli jsme to bez úhony. Šlo nám několik centrů do vápna, naštěstí to stopeři odhlavičkovali, podržel nás i gólman, což bylo klíčové pro další průběh. Zkrátka je dobře, že jsme to ustáli, vyhlavičkovali a neinkasovali.“

Postupem času jste přebírali iniciativu a zápas kontrolovali. Dostalo tým do pohody příznivý stav?

„Uklidnilo nás to, zvláště po druhém gólu chvíli před přestávkou. V kabině jsme si říkali, že musíme dvoubrankový náskok udržet a musíme zápas za každou cenu zvládnout.“

A to i s ohledem na postavení obou soupeřů v tabulce nedaleko od ligového dna, že?

„Bylo jasné, že pro oba to byl zápas o šest bodů, tím pádem velká výhra pro nás. Je zajímavé, že se nám daří více venku než doma. To musíme napravit, na druhou stranu je dobré, že vozíme body z venku. Snad budeme pokračovat v podobných výkonech i dál.“