Příběhy šlágru: paradoxy koučů i muž v útlumu. Nastoupí „Santos Claus“?

První velký hit sezony FORTUNA:LIGY je na programu dnes v podvečer ve Štruncových sadech. Dva nejlepší české kluby se pečlivě chystají na úvodní srážku sezony. Mistr proti vicemistrovi. Plzeň proti Slavii. Přímý souboj o titul. O emoce nebude nouze na hřišti i v hledišti. Před utkáním nabízí web iSport.cz šest minipříběhů, které se mohou otisknout do konečného výsledku. Tak schválně…

Od nástupu na lavičku Viktorie – v květnu 2021 - Michal Bílek čeká na první vítězství nad Slavií. Pár dní po inauguraci prohrál finále MOL Cupu, v první srážce předchozí sezony padl v Edenu 0:2, po třech červených kartách potupně končil hitovku v osmi hráčích… Na jaře se však věci hnuly plzeňským směrem. Dvě remízy 1:1, a především ta druhá klíčová v nadstavbě, pomohly Viktorii k pátému titulu. Na divokou koncovku utkání se vzpomíná dodnes. Nastavení bylo jen pro silné povahy. Nejprve pálil z penaltového puntíku Ondřej Kúdela, v 95. minutě srovnal z totožné značky Jean-David Beauguel. Viktoria měla cestu na piedestal volný, červenobílí se už nezvedli. Je paradoxní, že Bílek ještě Trpišovského neskolil, přesto je to slávistický trenér, kdo musí rovnat účty.

Zn.: Hledá se Holeš II.

Pozice šestky je pro Slavii naprosto klíčová. Jindřich Trpišovský klade na defenzivního záložníka enormní penzum úkolů. Požaduje taktickou vytříbenost, výraznou pomoc se zakládáním útoků, nadprůměrně plusovou úspěšnost v soubojích a výrazný vliv na organizaci mužstva po ztrátě i zisku míče. Kapitán Tomáš Holeš všechna zadání zvládal náramně. Jenže je zraněný, do akce se vrátí nejdříve po reprezentační pauze. Co s tím? Jako první alternativa se nabízí Christ Tiéhi. Má předpoklady, to je nezpochybnitelné. Jenže ve čtvrtek v duelu základní skupiny Konferenční ligy se až příliš nechal strhnout dějem, opouštěl prostory, nestíhal se vracet, vzadu při nájezdech drzých hráčů Ballkani vznikal chaos. „O poločase jsme s ním hodně pracovali, pak se zlepšil. Toho si cením,“ prohlásil Jindřich Trpišovský. Další možností je Jakub Hromada, případně Ibrahim Traoré, který však v posledních měsících se ve středu pole pohybuje o úroveň výše. Možností je také nasazení dvou šestek. „Myslím, že nastoupí dva defenzivnější hráči,“ soudí Stanislav Levý, expert deníku Sport a iSport.cz.