Naštvaný Tecl: Jsme hloupí, nedokážeme se poučit z vlastních chyb

Nemám pro to pochopení, jsme hloupí, nepoučitelní… Taková slova volil Stanislav Tecl vůči situaci, která rozhodla šlágr ve prospěch Plzně – červená karta pro Eduarda Santose a penalta, po níž šli domácí do vedení. „Udělat ve fotbale takovou chybu jednou, je naprosto normální věc. Ale třikrát? Snad už nám to stačilo,“ zlobil se útočník Slavie po porážce 0:3.

Jste vy osobně v pozici, kdy v kabině zvednete hlas, řeknete i to nepříjemné, aby to všichni pořádně pochopili?

„Určitě, ale… (přemýšlí) Takhle, já si nemyslím, že je to jenom o těch slovech, říkali jsme si to po první chybě, po druhé taky. Není to normální. Samozřejmě je třeba si to říct, ale ne po sobě řvát. Když se z toho nepoučíme, tak je to k ničemu. Jak říkám, když se taková chyba udělá jednou, je to naprosto normální, ale že to uděláme třikrát… Nejsme zatím schopní se z toho ponaučit. Věřím, že nám to snad už stačilo, a že tuhle chybu příště neuděláme.“

Konkrétně tahle vám zabila zápas, že?

„Budu stručný, tři dny jsme se na ten zápas připravovali a po minutě jsme ho vzali a zahodili do koše. Pak už to bylo těžké. Absolutně pro to nemám pochopení. Je to stejná situace, která se nám opakuje, na Slovácku jsme z toho dostali gól, proti Rakówu jsme to nakonec ještě přežili, pak tady… Myslím, že jsme v tomhle hloupí, nedokážeme se poučit z vlastních chyb, tohle mě na tom štve úplně nejvíc.“

Jak probíhala komunikace se Santosem po utkání? Vyčítali jste mu to?

„Samozřejmě jsme s ním mluvili, ale myslím, že Edieho to mrzí asi ze všech nejvíc. Já bych nechtěl, aby to vypadalo, že je to všechno o Ediem, je to záležitost celého týmu, že nejsme schopní zareagovat na odkopnutý balon, to určitě není chyba jednoho hráče, ale celého týmu. A že se nám to stane potřetí, je neuvěřitelné a neomluvitelné.“

Může výsledek zápasu odrážet současné rozpoložení obou mužstev? Že je Plzeň v pohodě, výsledkově v lize šlape.

„Spíš mají velké sebevědomí, povedlo se jim postoupit do Ligy mistrů, to samozřejmě každému pomůže. Myslím, že tenhle zápas opravdu strašně ovlivnila ta červená karta, kdy nám ten jeden hráč hodně chyběl, abychom si soupeře dokázali unavit, připravit si zápas. Složitě jsme se pak do nich dostávali.“

Jaký vliv to bude mít na zbytek sezony? Plzeň odskočila na tři body, navíc má zápas k dobru.

„Sezona je furt na začátku, já jsem přesvědčený, že těch šest bodů budeme mít možnost stáhnout. Je to problém, ale ne takový, který by se nedal zvládnout. Nevidím absolutně žádný důvod k panice. Teď bude prostor, abychom se dostali zpátky do nějaké kondice, zapracovali na detailech, které nás sráží, pak je před námi ještě tři čtvrtě sezony. Je to problém, ale ne fatální.“