Trpišovský: Katastrofální vývoj první půle. Dvojí trest je pro mě překvapení

Jste hodně zklamaný z výkonu týmu?

„Pro nás se to vyvíjelo nejhůře, jak mohlo. První minuta, penalta, červená karta. Pak jsme inkasovali další gól ze standardky. Byl to pro nás katastrofální vývoj první půle. Pak jsme se snažili dát kontaktní gól, dostat se do šancí, nepustit Plzeň do tlaku. Pár nadějných momentů jsme tam měli, ale snížení nepřišlo.“

V sezoně Santos nechyboval poprvé. Dochází vám s ním trpělivost?

„Primární chyba byla u jiných hráčů. Už oni to měli řešit. Santos situaci křižoval. Ano, měl jinak uhrát první souboj, byť nebyl jednoduchý. Měl balon uhrát třeba do strany, zachovat se důrazněji. Nicméně šlo o chybu týmovou.“

Proč jste v sestavě upřednostnil Santose na úkor Ousoua?

„Šlo o výšku. Každá standardka Plzně znamená velké ohrožení. V sestavě mají čtyři pět výborných hlavičkářů. Santos je ve vzduchu strašně silný. Předpokládali jsme, že spoustu míčů půjde pod naším důsledným napadáním na Chorého. Oba se navíc znají. I na to jsme spoléhali.“

Jaký je váš názor na penaltu a červenou kartu?

„Pro mě je překvapení, že šlo o dvojí trest. Říkalo se, že takhle se to posuzovat nebude. Byl to sprinterský souboj, hráč se nemůže jen tak zastavit. Navíc Mosquera se dostal před Santose podobným zákrokem, za který se pískala penalta... Ale rozhodčí to měl hrozně těžké.“

Gólů z dlouhého nákupu jste dostali v sezoně už několik. Nastal čas si v kabině říct nepříjemné věci?

„Je to prostě o špatném rozhodnutí v dané chvíli. Ovšem souhlasím s tím, že není možné, aby dlouhý míč od brankáře skončil tak, že nám spadne za obranu a je z toho tohle. To je dárek, nabídka soupeři na smeč. Bylo to v Rakówě, pak ještě jednou, už si nevybavuji kde. (na Slovácku). Takové momenty nás bohužel dostávají do těžkých situací.“

Jak jste po vyloučení museli upravit taktiku?

„Změnilo se úplně všechno. Přišli jsme o stopera s důležitými úkoly. Santos měl hlídat klíčové prostory. Zničehonic nám chyběl, byli jsme donuceni změnit zakládání akcí, řešili jsme obsazení standardních situací, druhého stopera. Uvažovali jsme o zatažení Tiéhiho, nakonec jsme tam posunuli Masopusta. Původně jsme chtěli mít nahoře tři náběhové hráče, tímto jsme o jednoho přišli…“