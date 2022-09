Šest vteřin zkázy: Od „zlatého“ nákopu až po faul Santose i lhostejnost kolegů

Šest zničujících vteřin pro Slavii. Od šťastného odkopu plzeňského brankáře Jindřicha Staňka až po faul Eduarda Santose na Jhona Mosqueru. Tahle situace rozhodla celý nedělní šlágr. Jak řekl útočník Stanislav Tecl, slávisté ho v tu chvíli celý hodili do koše. Deník Sport rozebírá celý klíčový moment kousek po kousku.

„Zlatý“ nákop

Tak nevinný začátek, a přitom tak devastující pro Slavii… Akce startuje u brankáře Jindřicha Staňka, který pod tlakem napadání raději z první hraje levou nohou dlouhý balon do hloubky hřiště. Plzeň se jednoduše dostává do útoku díky dvěma plusům: za á Jhon Mosquera se rozbíhá na míč, který za bé letí za nepřipravenou obranu Slavie…

0:51 - Jindřich Staněk pod tlakem odkopává míč • Foto Repro O2 TV

Lhostejné bránění Santosových kolegů

Vývoj situace nejvíc svléká Lukáše Masopusta, který nestíhá navázat rozbíhajícího se Jhona Mosqueru. Zarážející je na tom ale celková nesystémovost, s jakou slávisté dál postupují. Zatímco do souboje přibíhá Eduardo Santos, a to ještě nejdřív s velkou opatrností, Masopust už to hází za hlavu, místo toho, aby se ještě snažil duel doběhnout a vypomoct, stejně lhostejný je i stoper Taras Kačaraba.

0:53 - Jhon Mosquera se rozbíhá a Lukáš Masopust z pozice pravého beka na něj prakticky nereaguje • Foto Repro O2 TV

Výsledkem je, že do brány běží sám Santos s Mosquerou, Brazilec se ještě snaží časovat svůj pohyb tak, aby dobře hrál tělo a taky balon, ale to se mu nepodaří a místo toho jen posune hlavou míč do běhu Kolumbijci.

0:56 - Santos souboj s Mosquerou nezvládá a špatně hlavičkuje. Mezitím mu Masopust a Kačaraba "jen fandí" • Foto Repro O2 TV

Faul + penalta + červená = prohra

Obě Santosovy ruce na Mosquerovi, ten padá, přiznejme, že patrně i se svou typicky větší ochotou. I tak je nicméně pravidlo o zmaření gólové příležitosti naplněno, proto sudí Petr Hocek správně ukazuje na penaltu a následně hostujícímu obránci uděluje i červenou kartu. Obrázek mimo jiné taky velmi dobře potvrzuje bod výše, tedy jak Santosovi kolegové přistupují k výpomoci. Nesystémové, lhostejné, odfláknuté. A jak trefně poznamenal útočník Stanislav Tecl, slávisté hodili celý zápas už na jeho začátku do koše.

0:57 - Santos fauluje Mosqueru a jeho parťáci ho stále jistí z bezpečné vzdálenosti • Foto Repro O2 TV