Šumulikoskiho pustili z nemocnice. Byla to bezmoc, popsal dny po havárii

Jednačtyřicetiletý Šumulikoski havaroval v noci z 8. na 9 září po utkání Konferenční ligy s Partizanem Bělehrad (3:3) a skončil v nemocnici s rozsáhlým poraněním čelisti. Z Uherského Hradiště byl převezen do nedalekého Zlína, kde ho operovali, a další dny si poležel na lůžku. Rozhodně nešlo o banální zákrok, ale povedl se.

Teď už se pomalu vrací do pracovního procesu. „Jsem rád, že jsem zpět. Viděl jsem všechny tři zápasy, které jsem sledoval jen z nemocnice, a to pro mě byla větší bolest, než při samotné nehodě,“ podotkl Makedonec a bývalý výborný záložník. „Nebýt na stadionu, na lavičce a jen to sledovat na obrazovce je opravdová bezmoc. Chodil jsem po pokoji jako lev v kleci. Naposledy jsem to zažil, když jsem měl covid, ale toto bylo ještě horší,“ dodal.

V neděli čeká Slovácko prestižní derby ve Zlíně a Šumulikoski uvažuje o comebacku na lavičku, kde bývá tradičně přítomen. To může být pro mužstvo, které včetně evropského poháru sedmkrát v řadě nevyhrálo, vítaná motivační injekce. I kdyby si netroufl přímo do centra dění, určitě bude na tribuně. „Už mám vše důležité za sebou a teď mě žádný zákrok nečeká, jen rekonvalescence. Chci se vrátit co nejdřív. Uvidím, přeci jen ještě mám nějaké limity, ale na stadionu chci být určitě. Věřím, že mužstvo si v reprezentační přestávce odpočinulo, dobilo baterky a doufám, že derby zvládneme,“ přál si vítězný návrat.

Svědíkův soubor však půjde do boje oslabený. Minimálně o největšího hecíře Vlastimila Daníčka, jenž je na marodce se svalem.