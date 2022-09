Kapitán Sparty je fit. O víkendu může hrát, se zády pomohlo spojení expertů

Úvod sezony mu pokazily bolesti zad. Ladislav Krejčí mladší kvůli nim vynechal velkou část letní přípravy, následně i druhé předkolo Konferenční ligy a úvodních devět mačů v rámci FORTUNA:LIGY. Teď se ale vše obrací k lepšímu. Sparťanský kapitán je totiž zpátky v tréninku a směřuje k návratu. Podle informací redakce iSport.cz by mohl být připravený už na sobotní duel proti Hradci.

Byla to informace, která po poslední remíze 1:1 s Baníkem tak trochu zapadla. „Ladislav Krejčí se zapojí do tréninku,“ informoval před necelými čtrnácti dny trenér Sparty Brian Priske.

Pro klub z Letné se ale jedná o velkou novinu. V Krejčím má totiž jednoho z nejlepších defenzivních záložníků v lize, navíc kapitána, velkého lídra. A v neposlední řadě i výborného střelce, jen v posledních dvou sezonách nasázel třiadvacetiletý středopolař dohromady třináct gólů.

Tohle všechno Spartě v dosavadním průběhu ročníku chybělo. A nyní to dostává zpátky. Krejčí je už druhým týdnem v tréninku, jeho návrat klepe na dveře.

„Ve hře je varianta, že by mohl být připravený už na sobotní ligové utkání proti Hradci Králové,“ potvrdil zdroj z okolí pražského klubu.

Odchovanec Zbrojovky laboruje s problémy se zády už od léta. Zkraje července sice s týmem odcestoval na tradiční herní soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu, do tréninkového procesu se ale prakticky nezapojil. A po několika dnech v tichosti odcestoval zpátky do Prahy.

Následoval kolotoč zdravotních vyšetření, testů, konzultací. Záda talentovaného fotbalisty se ale nelepšila a délka absence se natahovala. Nejprve za Viking v druhém předkole Konferenční ligy, pak i za start FORTUNA:LIGY. Čas letěl a Krejčího stav se nelepšil.

Vysvobození bývalému lídrovi reprezentační jednadvacítky přineslo až spojení dvou špičkových expertů. Krejčího si vzali pod kuratelu fyzioterapeut Pavel Kolář a ortoped Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, jenž dlouhé roky pracoval v Bayernu i u německé reprezentace.

Po jejich zásahu se začala Krejčího záda zlepšovat, bolest ustoupila. Ve druhé polovině září se tak mohl vrátit do plného tréninkového procesu. A už v sobotu si možná odškrtne sezonní debut.

Bude zajímavé sledovat, jak Priske navrátilce do akce využije. Krejčí vyniká v osobních soubojích, vysoce nadstandardní je ovšem i ve výstavbě hry a schopnosti adresovat kolmou přihrávku přes několik řad soupeře. Právě tenhle herní atribut zatím rudí zoufale postrádají.

S Krejčím na hřišti navíc bude Sparta nepochybně silnější i ve standardních situacích. Defenzivních i ofenzivních. Fanoušci a celý klub ovšem musí především doufat, že mladému kapitánovi vydrží zdraví. Právě to ho totiž zatím brzdí v ještě výraznějším výkonnostním rozletu.

Sparta v sezoně 2021/2022 (pouze liga)