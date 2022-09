Pardubice pod gilotinou: tlak kvůli stadionu i jiné platy. Ale chybí střelec

Dvě sezony zvládl až nečekaně bravurně. Často se měnící mančaft, jehož tvář ovlivňovali pánové vypůjčení z větších klubů, bral sedmé místo a poměrně poklidnou záchranu. A to – připomeňme – hraje „domácí“ zápasy na Bohemians.

Před tou třetí najely Pardubice na novou strategii. Najednou přišla zajímavá jména – ne na hostování, nýbrž na přestup. Symboly se stali Michal Hlavatý s Dominikem Janoškem, čtyřiadvacetiletí záložníci z Plzně. Ano, Viktoria brala z východu Brazilce Cadua, přesto středopolaři zadarmo nebyli, navíc se jejich příchodem změnila platová hladina.

A také ambice. V Pardubicích se najednou mluvilo o potřebě vyskočit do střední ligové skupiny, kvůli blížící se dostavbě stadionu uhrát pohodové udržení.

„Každý si dává cíle, to je v pořádku,“ pronese Jiří Krejčí, dlouholetý trenér týmu, který byl odvolán po pátém kole, po prohře 0:3 s Mladou Boleslaví. „Jenže musejí být reálné. Když jsem viděl mužstva okolo, jak se posilují, nebo třeba Brno, které je dlouho pohromadě, tak jsem věděl, že sezona bude opět těžká,“ netají.

Jeho predikce se potvrdila. Beze zbytku, i proto se nyní o zázrak pokouší trenérský zelenáč Radoslav Kováč. Zatím neúspěšně, v lize jediný duel prohrál, navíc vypadl z poháru s třetiligovým soupeřem.

Hlavní důvod propadu je zřejmý – a tak trochu očekávaný. Pardubičtí jsou sterilní v útoku, trefili se jen čtyřikrát. Nikdo z hráčů nezapsal více než jeden gól. „S tím jsme měli vždycky problémy, tedy s výjimkou minulého podzimu, kdy jsme tady měli Mojmíra Chytila, který dal šest gólů,“ upozorňuje Krejčí.

Střelce si pak logicky stáhla mateřská Olomouc, kde si poměrně slušně leští renomé a myslí na posun na lepší adresu. „Měli jsme i máme málo hráčů, kteří se dokážou chovat v šanci,“ ví Krejčí.

Důkaz? Prvním útočníkem je dlouhodobě matador Pavel Černý, který je platný herně, střelecky však příliš ne. Letos ještě neskóroval, v lize má ve 174 startech 12 branek. Konkurenci mu nyní dělá Marek Červenka s bilancí 80 duelů, 7 zásahů…

„Všichni chceme hrát pěkný kombinační fotbal, ale teď je na pořadu dne urvat do konce podzimu co nejvíce bodů a vylepšit pozici v tabulce,“ nakazuje ředitel klubu Vít Zavřel. Moc dobře totiž ví, jak by sestup zamával s rozmachem klubu.

„Fotbal je jen sport, děláme ho rádi, ale teď strašně moc záleží na tom, abychom to zvládli. Chceme hrát na novém stadionu ligu dlouhodobě, je to obrovská investice ze strany města. Uděláme maximum,“ slibuje.

Další pokus zlepšit se přijde v neděli v Teplicích.