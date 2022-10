Priske: Důležité body, ale první poločas byl ošklivý. Chválil Krejčího i Kuchtu

Spolu se svým týmem už se pomalu díval do očí dalšímu neúspěchu. Pro Spartu by byl už šestý za sebou. Po závěrečném hvizdu duelu s Hradcem Králové ale mohl být kouč Brian Priske spokojený. Letenští totiž navzdory mizernému výkonu v úvodních třiceti minutách dokázali po změně stran skóre otočit a oslavili první triumf od 20. srpna. „Úleva je příliš silné slovo, ale tyhle body jsou pro nás moc důležité,“ uznal dánský trenér.

Po pěti remízách jste se dočkali výhry. Cítíte úlevu, nebo převažují v kontextu vývoje utkání smíšené pocity?

„Jsem velice šťastný z výsledku. Úleva je příliš silné slovo, ale máme tři důležité body. Pět zápasů jsme na to čekali, odehráli jsme několik dominantních utkání, které jsme měli zvládnout. Tentokrát to nebyl náš nejlepší výkon, ale líbilo se mi, jak jsme k tomu ve druhém poločase přistoupili. Tým chci pochválit. Je to sice ošklivá výhra, ale velice důležitá.“

Paradoxně jste se herně zvedli poté, co musel nuceně pod sprchy Tomáš Čvančara. Souhlasíte?

„Za týden v Brně asi rovnou začneme s deseti hráči. (usmívá se) Ale vážně, souhlasím s vámi. Někdy se tohle ve fotbale děje. Tým začne hrát uvolněněji, s čistější myslí, to byl náš případ. Prvních třicet minut bylo opravdu ošklivých, v závěru prvního poločasu jsme ale už nějaké šance měli.“

Co jste hráčům říkal v poločase?

„Byl jsem na ně hodně naštvaný, protože náš vstup do zápasu nebyl akceptovatelný. To ode mě slyšeli. Chtěl jsem, abychom si vyčistili hlavy a hráli srdcem, s vášní a nepodlehli atmosféře a tlaku z tribun. Hráči bojovali jeden za druhého, to se mi moc líbilo.“

Jak jste viděl situaci před druhou brankou? Z televizních záběrů je patrné, že Ladislav Krejčí balon tečoval a vystavil tím Jana Kuchtu do ofsajdu.

„Viděl jsem pouze naše záběry. Nedokážu z toho pohledu říct, jestli to bylo Krejčím tečované. Televizní záběr jsem zatím neviděl.“

Kuchta se trefil vůbec poprvé v sezoně. Věříte, že to bude zlom?

„Pro Kuchtu je tenhle gól obrovsky důležitý. Může změnit úplně všechno. Tím vyloučením v úvodu sezony vytvořil sám na sebe velký tlak. Chce dávat góly. Pak bylo vidět, že se trápil, ale tenhle gól mu pomůže. Hodně jsme se spolu v tomto týdnu bavili, jsem moc rád, že byl teď za svou práci odměněn. Ve druhém poločase jsem měl pocit, že je zpátky ve své formě z minulé sezony. Tak, jak jsem ho viděl v záznamech jednotlivých zápasů. Byl ve správných prostorech, odvedl dobrou práci. Gól je pro něj odměna.“

Až si člověk opět říká, jestli by vám rozestavení s jedním útočníkem opravdu nesedělo víc…

„Každý víkend se bavíme o našem rozestavení, jak chceme hrát. Před každým zápasem. Opakovaně s vámi novináři mluvím o tom, že to pro nás ale není ten rozhodující faktor. Záleží i na tom, jak nastoupí soupeř. Hradec hrál se dvěma útočníky, tím nás trochu překvapil. Uvidíme, jaké zvolíme rozestavení v dalších zápasech. Určitě se do toho promítne, jaký trest dostane Čvančara za vyloučení.“

Nejlepším mužem na trávníku byl nepochybně gólman Matěj Kovář. Těší vás, jak rychle se po příchodu z Manchesteru United adaptoval?

(pokyvuje hlavou) „Jsem moc rád, že ho tady máme. Vytvořil mezi brankáři větší konkurenci. Hledali jsme vysokého a mladého gólmana, jeho výkon byl opravdu dobrý. Jsem za něj rád, že si konečně mohl připsat výhru, a zároveň předvedl několik klíčových zákroků. Je to budoucnost českého fotbalu, přestože v prvním poločase se v některých momentech zachoval jinak než obvykle.“

Zápas jste nakonec otočili dvěma standardními situacemi. Říkali jste si, že to při hře v deseti může být nejschůdnější cesta?

„V poločase jsme se o tom nebavili, ale před zápasem jsme se na to chystali. Ocenění zaslouží asistent Luboš Loučka, který na standardních situacích tvrdě pracuje celou sezonu. Bral si to dost osobně a byl na sebe tvrdý, protože tým byl v minulé sezoně ve standardkách velice silný, ale teď se nám v nich tolik nedařilo. Je to ocenění práce nejen hráčů ale i členů realizačního týmu. Jsme bez Bořka Dočkala, který zahrával většinu standardek. O to jsem raději, že větší odpovědnost nyní cítí Casper Höjer a další hráči.“

Ladislav Krejčí po svém návratu udělal chybu před prvním gólem, vnímal jste přesto, že je s ním na hřišti tým odolnější?

„Je klíčový, o tom není pochyb. Moc nám chyběl. Je to příkladný profesionál a skvělý kapitán, který se snaží všem kolem sebe pomáhat. Sice se dopustil chyby před gólem, ale ukázal svůj charakter a jak má na tým pozitivní vliv. Přišel za mnou v poločase, omlouval se za chybu před gólem a prosil mě, abych ho nestřídal, že to chce odčinit a týmu pomoci. Je to náš lídr a jsem rád, že ho máme zpátky.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 52. Sörensen, 57. Kuchta Hosté: 13. F. Kubala Sestavy Domácí: Kovář – Wiesner, Sørensen, Zelený, Højer – Daněk (77. Mejdr), Sadílek, Krejčí /K/, Jankto (70. Minčev) – Čvančara, Kuchta (88. Sáček). Hosté: Reichl – Klíma, Čihák, Čech (66. Gabriel) – Harazim (66. Rada), Smrž, Kodeš /K/ (83. Koubek), Novotný – Vašulín, Rybička (46. Kučera), Kubala. Náhradníci Domácí: Vorel, Karabec, Minčev, Sáček, Mejdr, Fortelný, Panák, Juliš, Vitík Hosté: Kučera, Trusa, Gabriel, Dvořák, Leibl, Ševčík, Rada, Koubek, Bajza, Vízek Karty Domácí: Čvančara (č), Jankto, Höjer Hosté: Rybička, Vašulín, Harazim, Smrž (č), Koubek (trenér), Kodeš Rozhodčí Nehasil – Hájek, Mokrusch Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 10 317 diváků