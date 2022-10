Trpišovský: Kolář urazil kus cesty. Dilema u Mandouse, Santos za béčko?

Jak jste viděl zápas?

„Podařil se nám dobrý nátlakový vstup, slušně jsme se pohybovali, kombinovali, vytvářeli si tlak do vápna, do boxu. Z toho rezultovaly šance, nicméně dva góly jsme dali ze standardek. Výkon v první půli byl velice dobrý. Po pauze jsme přestali proměňovat šance, postupem času šla intenzita a kvalita hry trochu dolů. Začali jsme dělat technické chyby, ale zápas jsme měli pod kontrolou.“

V brance nastoupil Ondřej Kolář. Co je s Alešem Mandousem?

„Je to věc dlouhodobějšího rázu, už od Panathinaikosu chytal s problémy. V repre pauze podstoupil drobnější zákrok, při kterém se odehrála ještě jiná věc. Momentálně zvažujeme, zda bude i nadále chytat s obtížemi, nebo bude nutný zákrok, který by ho vyřadil na delší dobu. Řešíme to s doktory, s fyzioterapeuty. Uvidíme, zda půjdeme do rizika.“

Co preferujete vy osobně?

„Nechám to na Alešovi. Zdravotní problém by se neměl zhoršit, je to ale o dennodenním tréninku s bolestí. Nebudeme ho však nijak nutit. Mandy chce být s týmem, chce být k dispozici. Nějak se rozhodneme, samozřejmě budeme dbát i názoru doktorů.“

Může vaše rozhodnutí ovlivnit i výkonnost Koláře? Proti Liberci vypadal jistě.

„Ondrův výkon se mně hodně líbil. Působil jistě, dobře se rozhodoval, byl klidný, silný ve vzdušných soubojích. Přišel mi podobný, jako když byl na vrcholu. Za poslední měsíc urazil velký kus cesty. Má našlápnuto vrátit se do původního stavu. Nemá zdravotní problémy, je ve výborném osobním rozpoložení, což je také důležité.“

Vrátil se Yira Sor. Je zatím připravený jen na část zápasu?

„Yira trénuje s týmem, má větší kondiční deficit. I dle doporučení od fyzioterapetů nešel proti Liberci od začátku. Chtěli jsme ho ale vyzkoušet pro jeho pocit. Minutáž budeme postupně zvyšovat. Dnes šlo o první vlaštovku.“

Jaroslav Tvrdík prohlásil, že cesta chybujícího Eduarda Santose vede přes B tým. Je tedy přeřazený do rezervního týmu?

„Edie je zraněný. První týden přestávky absolvoval s námi, pak si stěžoval na bolest nad kolenem. Je na marodce. Nastavili jsme si určitý režim, jak s ním budeme pracovat. Zejména po kondiční a taktické stránce. V momentě, kdy bude mít zodpovědnost, přístup a výkonnost, bude hrát v áčku. Vzhledem k jeho zranění máme o to víc času rozebírat jeho výkony. Až bude fit, dostane speciální péči.“

Momentálně však máte jen dva stopery – Ousoua a Kačarabu. Není to riziko?

„Fotbal je živý organismus. Vyřčená slova nemusí za chvíli platit. Člověk míní, život mění. My pracujeme hlavně s tím, že do konce podzimu máme jasnou dvojici, další alternativou je Tiéhi. Připravujeme se momentálně na tyto varianty. Stoperský post je strašně náchylný na chyby i na kvalitu rozhodnutí. Vše je strašně vidět. I proto jsme v minulosti dělali zdlouhavé procesy. Třeba s Aihamem, kdy první dva měsíce vůbec nehrál, a my ho jen připravovali. U Davida Zimy to bylo podobné. Santos vypadal v přípravě velice dobře, ale v sezoně bylo chyb prostě moc. Upřímně, je možné, že až bude zdravý, v béčku asi šanci dostane.“