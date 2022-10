Hradec už ví, jakou má klub hodnotu. Může vypsat soutěž, ve hře víc variant

Prvoligový fotbalový klub FC Hradec Králové měl ke konci loňského roku tržní hodnotu 25,2 milionu korun. Posudek na ocenění akcií klubu si nechala radnice zpracovat proto, aby mohla vypsat soutěž na prodej klubu a nalezení strategického partnera. Novinářům to dnes řekl dosluhující primátor Alexandr Hrabálek (ODS). O případném tendru na prodej klubu rozhodne nové vedení města, které by měla tvořit nyní vyjednávaná koalice pěti subjektů v čele s Hradeckým demokratickým klubem. Město vlastní 100 procent akcií klubu.

„Znalecký posudek městu výrazně pomůže v rozhodování o budoucnosti fotbalového klubu. Nyní víme, v jakých hodnotách se můžeme pohybovat,“ uvedl Hrabálek. Zatím podle něj není jasné, jak velký podíl město k odkupu nabídne.

„Mohlo by se vycházet z modelu v hokejovém klubu Mountfield HK, kde město vlastí 50 procent akcií. Variant je pochopitelně mnoho,“ řekl Hrabálek. Cílem nalezení strategického partnera je podle něj i snížení dotace města klubu.

Posudek na ocenění klubu si město zadalo v červnu u liberecké firmy 1. Znalecká. Vedení radnice mínilo, že tendr na prodej klubu stihne vypsat do zářijových komunálních voleb. Zpracování posudku se však zdrželo a radnice tendr již do voleb vypsat nestihla. Problémem se ukázalo GDPR, tedy ochrana osobních údajů, týkající se smluv jednotlivých hráčů. Řešení se podle primátora našlo vytvořením souhrnné hodnoty smluv.

Znalci při zpracování posudku podle Hrabálka nejprve určili hodnotu klubu v intervalu. Dolní hranici pro takzvanou likvidační hodnotu stanovili na 21,8 milionu korun. Horní hranici podle takzvané majetkové metody určili na 89 milionů korun, přičemž do ní zahrnuli i hodnotu hráčů, která je proměnlivá. Výsledných 25,2 milionu korun je podle kombinované metody, která podle radnice zohledňuje výši zisku před odpisy a zdaněním a přeceněním majetku dle ratingu.

Radnice zamýšlela vypsat soutěž na prodej klubu proto, že se začali objevovat zájemci o vstup do klubu. O vstup do klubu letos projevil zájem podnikatel Vlastimil Sehnal, který byl v minulosti předsedou představenstva prvoligového 1. FC Brno a také senátorem za ODS v obvodu Blansko. V roce 2017 založil politické hnutí Sportovci. V červenci radnice za zájemce o vstup do klubu označila podnikatele Petra Dědka, který to však následně popřel.

FC Hradec Králové v minulém ročníku první fotbalové ligy skončil jako nováček na šestém místě. V účetním období od 1. července 2021 do 30. června 2022 klub vykázal ztrátu 5,98 milionu korun. Od města za účetní období dostal dotace 37,8 milionu korun, z nichž nejvyšší ve výši 20,4 milionu šla na vrcholový sport. Vlastní příjmy klubu činily 53,15 milionu korun. Celkový rozpočet klubu činil 90,9 milionu.