Zemřel bývalý trenér Sparty (†82), s vedením měl neshody. Vedl i Stuttgart

Ve věku 82 let v úterý zemřel bývalý trenér fotbalistů pražské Sparty Jürgen Sundermann. Na webu o tom informoval VfB Stuttgart, který německý kouč v roce 1977 dovedl zpět do bundesligy.

Do Sparty přišel Sundermann v září 1994, ale na lavičce vydržel jen deset ligových zápasů a v březnu 1995 kvůli neshodám s vedením odešel. S letenským celkem měl bilanci osm výher a dvě prohry.

Ve Stuttgartu působil poprvé v letech 1976 až 1979 a klubu pomohl k postupu do nejvyšší německé soutěže. Poté se do VfB ještě vrátil v letech 1980 až 1982 a 1995. S týmem má na kontě tři umístění v nejlepší bundesligové čtyřce.

Vedle Sparty a Stuttgartu trénoval Sundermann mimo jiné i Schalke, Štrasburk nebo Grasshopper Curych. Jako hráč získal dva švýcarské tituly s Basilejí, jednou si zahrál za reprezentaci tehdejšího Západního Německa.

Bývalý majitel Petr Mach: Kolik peněz ho stála Sparta i názor na Romana Berbra Video se připravuje ...

Na angažmá ve Spartě vzpomínal Sundermann v roce 2015 pro Prager Zeitung.

Proč přišel do Prahy

„S penězi to nemělo co do činění. Byla to pro mě zajímavá možnost poznat jinou kulturu, jiné lidi a odlišnou mentalitu. Když tam přijedu jako turista, nedozvím se o tom přece nic. Coby trenér mezi těmi lidmi žiju, a to bylo na Praze nádherné.“

O stravovací disciplíně sparťanů

„Knedlíky jsem fotbalistům nezakazoval, ale pivo ano! Hráči si ho dávali už ráno, to bylo něco neuvěřitelného. Nedovedete si vůbec představit, jak tehdy žili. Proto samozřejmě nebyli na prvním místě tabulky, ačkoli měli s náskokem nejlepší mužstvo v zemi. Kvůli tomu jsem každé ráno prováděl testy na alkohol – hráče jsem vždycky jako první nechal dýchnout.“

O Janu Kollerovi

„Ve fotbale nebyl bůhvíjaký, ale byl neskutečný bojovník. Měl několik kilo navíc, byl to obrovský balík svalů a oproti ostatním byl samozřejmě fotbalově slabší. Jeden novinář, který kamarádil s jeho tátou, se mě zeptal, jestli by s námi Jan mohl trénovat, pokud nepřekáží. Chtěl jsem mu prokázat laskavost, tak jsem s námi Kollera nechal čtyři týdny. A on se den ode dne zlepšoval. Je neuvěřitelné, jak skvělou kariéru dokázal udělat bez velkého talentu, ale s obrovskou vůlí a nadšením.“

O Pavlu Nedvědovi

„Už tehdy jsem viděl, že to může dotáhnout daleko. Byl neskutečně talentovaný, měl vynikající techniku a přehled v záloze. Byl jsem přesvědčený, že pokud ho nepotká zranění, má před sebou skvělou kariéru.“

O svém konci ve Spartě

„Když jsem přišel, byli na spodku tabulky. To se nedá změnit ze dne na den a taky jsme na začátku nějaké zápasy prohráli. V zimě mi prezident Petr Mach řekl, že pokud nezískáme titul, nebude mít finanční možnosti na to, aby dodržel mou tříletou smlouvu. Na konci sezony bych musel skončit. To mě velmi překvapilo. Pak jsme se začali zlepšovat a klub nejen že chtěl mou smlouvu dodržet, ale dokonce prodloužit. Já jsem ale prezidentovi řekl, že mě jeho reakce v zimě strašně zklamala, a odešel jsem.“