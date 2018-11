Němeček a Frýdek o zákulisí zlaté éry Sparty: skromné bydlení i NEJ oslavy

Byli jste už jako kluci sparťani?

VÁCLAV NĚMEČEK: „Jako malý jsem to moc neřešil. Sparťanem jsem se stal až v osmnácti, po přestupu z Hradce Králové. Sparta mě oslovila na zimním halovém turnaji v Praze na Tatrovce, kde jsem byl s mládežnickou reprezentací. Pak sice ještě přišla Slavia, ale už s křížkem po funuse.“

MARTIN FRÝDEK: „Já jsem taky Hradečák, takže jsem jako kluk nejvíc fandil Hradci. Ale samozřejmě jsem sledoval Spartu. Hlavně v evropských pohárech. Honza Berger, Tomáš Skuhravý, Standa Griga, Pepa Chovanec, to byli hráči!“

Pak jste byl najednou s Jozefem Chovancem v kabině.

FRÝDEK: „Připadal jsem si jako ve snu. Jakmile za mnou přišli zástupci Sparty, když jsem byl na vojně v Karlových Varech, nevěřil jsem.“



Prý vás Letenští objevili náhodou.

FRÝDEK: „Sparťani hráli v Chebu mistrák. Jeli tam den předem a spali v Karlových Varech nebo někde v okolí. Říkali si: Co budeme dělat dopoledne? Nebožtík doktor Lojza Ullmann nadhodil: Ráno tady hrajou vojáci, tak se půjdeme podívat. Já jsem dal dva góly a na dva jsem nahrál. Od té doby mě jezdil sledovat pan Pospíchal a sekretář pan Ulrich. Pak mi řekli, že by Sparta o mě měla zájem.“



A Sparta se neodmítá.

FRÝDEK: „Byl jsem se nedávno se synem Christiánem podívat v Plzni na Real Madrid, ale ať je to, jak chce, ten stadion se s tím na Letné nedá vůbec srovnat. Neříkám, že by nebyl hezký, jenže Letná je Letná.“



Vašku, dýchla na vás hned po přesunu z východních Čech tradice tuzemského velkoklubu?

NĚMEČEK: „Jasně. Přišel jsem v době, kdy Sparta udělala titul. V kabině sedělo plno reprezentantů. Spoluhráčům jsem nejdříve vykal. Navíc ten stadion! Ano, dnes je po světě spousta krásných arén, které se nedají s tou naší hlavně kapacitně srovnávat, ale vyprodaná Letná byla a je kouzelná. Tady to prostě dýchá. Díky skvělé podpoře fanoušků jsme tu vyhráli nad Barcelonou nebo Olympiquem Marseille. Tenkrát jsme ještě vycházeli zespodu z tunelu přímo na trávník. Úžasný zážitek!“



Vy jste měl divokou premiéru v rudém dresu. Je to tak?

NĚMEČEK: „Trenér Ján Zachar se tenkrát nepohodl se starými. Z osobních důvodů nestavěl Honzu Bergra. V podstatě na truc dal do středu zálohy místo něj mě. A ještě s šestkou na zádech, kterou nosil Honza.“

Umím si představit fanoušky.

NĚMEČEK: „Celá Letná skandovala: My chceme Honzu! Do toho jsem já vyběhl na trávník se šestkou na zádech. Pár prvních zápasů jsem hrál špatně, bál jsem se nabídnout pro míč. Dostal jsem pár tvrdých slov od Pepy Chovance a ostatních.