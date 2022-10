Regulace hostování? V nedohlednu. FIFA má řešení, „S“ nestojí v cestě

V tuzemském fotbale se to už považuje za standard. Hráči na hostování proti svému mateřskému klubu v soutěžních zápasech nastoupit nemohou. Bere se to za samozřejmost, proto se o tom ani moc nemluví. Zpravidla do momentu, než na sebe narazí Slavia s Libercem. Tak jako minulý týden, kdy Slovanu z toho důvodu chybělo hned šest hráčů. FIFA při tom už v létě vydala směrnice, která hostování reguluje. Řada zemí ji už implementovala. FAČR? Spíš ticho po pěšině.

Jestli někdo patří k příjemným překvapením probíhajícího ročníku FORTUNA:LIGY, je to nepochybně právě Slovan. Jenže minulou neděli tvrdě narazil. V Edenu podlehl Slavii 0:3. Dost možná i proto, že do utkání šel se značně improvizovanou sestavou.

Jan Matoušek, Filip Prebsl, Mick van Buren, Maksym Talovjerov, Matěj Valenta, Jan Stejskal. Ti všichni nemohli do zápasu zasáhnout. Důvod? Do jednoho se jedná o hosty právě ze Slavie.

„Většina z hráčů patří do základní sestavy a náš výkon zvedá. Bylo to pro nás oslabení, ale jsou to hráči, kteří tu hostují ze Slavie. Podmínky jsou jasně dané, musíme to respektovat,“ pravil smířeně trenér Liberce Luboš Kozel.

Ano, podmínky jsou dané už roky. Logicky je určují ti, kteří své fotbalisty na hostování vysílají. Povětšinou se totiž jedná o velké a ekonomicky silné kluby. Motivace, proč svým kmenovým hráčům start ve vzájemném duelu neumožnit, mají různé.

Peníze i spekulace

Svou roli hrají, jak to tak ve fotbale často bývá, třeba finance. „Jestliže náklady platu hráčů na hostování nese plně hostující klub, Slavia s nasazením hráčů nemá problém již v současném systému,“ uvedl pro deník Sport a web iSport.cz šéf posledního vicemistra Jaroslav Tvrdík.

To je v praxi neproveditelné, menší kluby si totiž nemohou dovolit převzít