Krejčí srazil „svou“ Zbrojovku, pak slyšel nadávky: Chápu, ale mrzí to

Druhý ostrý zápas v sezoně a hned takhle specifický. Ladislav Krejčí mladší coby kapitán vedl svou Spartu v Brně, tedy svém rodišti. Proti Zbrojovce, jejímž je odchovancem. „Byl to pro mě hodně speciální zápas,“ uznal Krejčí, jenž si výhru 4:0 navíc okořenil dvěma góly. V závěru však musel poslouchat ze strany domácích fanoušků i urážky. „Dá se říct, že to chápu, ale vnitřně mě to mrzí, protože jsem Brňák,“ zdůraznil.

Jak jste si utkání v Brně coby odchovanec Zbrojovky užil? Ani jeden z gólů jste neslavil.

„Byl to pro mě hodně speciální zápas, těšil jsem se na něj a připravoval se celý týden. Něco jsem tu zažil, vychovali mě tu. To není málo. Beru jako samozřejmost, že góly neslavím.“

Jak probíhala komunikace o tom, kdo si vezme penaltu?

„Byl jsem na ní napsaný mezi prvními. Debatovali jsme o tom, že by si jí vzal Kuchtič (Jan Kuchta), a mohl pokračovat v gólové sérii. Jeho problém, mohl mít hattrick.“ (usmívá se)

Co jste vůbec od pro vás specifického utkání očekával?

„Byl jsem připravený na všechny varianty a vývoje. Emoce jsem krotit nemusel. Spíš jsem se těšil, než že bych byl nervózní.“

Lidé na vás dlouho reagovali pozitivně, v úplném závěru už tam ale byly i nadávky. Mrzí vás to?

„Já jsem si té rivality vědomý, vždyť jsem to tu sám prožíval. Dá se říct, že to chápu, ale vnitřně mě to mrzí, protože jsem Brňák.“

Co si tedy z vítězného duelu odnášíte?

„Pro mě je nejdůležitější vstup do zápasu a celkově první půle, dodržovali jsme to, co jsme chtěli. Potom jsme neměli dobrý start do druhého poločasu, ale uhráli jsme to s nulou, z toho mám velkou radost.“

K tomu ty dvě vaše trefy, že?

„Jedině dobře, že mi to takhle gólově vyšlo. Chtěl jsem po té dlouhé pauze navázat co nejrychleji, povedlo se to proti Brnu.“

Navíc jste mohl mít hattrick. Jak vám sudí vysvětlil svůj verdikt, kdy branku neuznal?

„Měl jsem ruku u těla, ale míče jsem se dotkl. Jen jsem se ptal, jak to rozhodčí vidí. Když je ruka a pak gól, tak neplatí, to nám říkali před sezonou na školení. Beru to. Jen jsem se ujišťoval, jestli to tak opravdu stoprocentně je. Rukou jsem zahrál, takže gól podle pravidel neplatí.“

Ve druhém poločase jste se dopustil laciné ztráty před šestnáctkou. To samé se vám stalo i před týdnem proti Hradci, kdy z toho byl gól. Hrklo ve vás?

„Nejsem ještě v ideálním herním vytížení, v těchto situacích musím hrát rychleji. To mi zatím úplně nejde. Mrzelo mě, že po té chybě tlak Brna ještě narostl. Ale zvládli jsme to.“

K tomu vám vydatně pomohl dvěma trefami i Jan Kuchta. Cítíte, že jeho forma letí vzhůru?

„Určitě. Jsem za něj rád, že dal dva góly. Doufám, že v tom bude pokračovat. Jak my pomůžeme jemu, tak on nám to potom vrátí.“