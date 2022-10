Střídání Ševčíka? Nehrál dobrý zápas. I tohle si musí prožít, tvrdí Dostálek

Neskutečně krutý výsledek. Tak ocejchoval Richard Dostálek (48) duel se Spartou (0:4). Zbrojovka prožívá po skvělém startu do sezony první slabší období. Začalo jí to padat do vlastní kasy. Po porážce 1:3 v Jablonci přišel drsný nářez 0:4 od Priskeho souboru. Proč? Je to prostinké. Vyspělejší sok své šance bravurně proměňoval, nováček ne. „Hodně mě to mrzí. V prvním poločase nic nenasvědčovalo tomu, že by měl zápas dopadnout takto,“ povzdechl si brněnský kouč.

Už v poločase jste střídal obvykle nepostradatelného špílmachra Michala Ševčíka, jemuž to moc nešlo. Byl to ten primární důvod?

„Michal nehrál dobrý zápas. Momentálně se toho kolem něj děje hrozně moc. On je mladý, perspektivní hráč. Má to před sebou. I takové zápasy a momenty si musí prožít. Posunou ho v kariéře. To utkání mu nevyšlo, byl u hodně ztrát míče a nedokázal se prosadit přes středovou formaci soupeře. Je potřeba s ním pracovat. Věřím, že je Michal pokorný kluk. Na utkání se může podívat a věřím, že to uvidí stejně jako my zpoza hřiště. Doteď dával góly, měl asistence. A zase je určitě mít bude a bude přínosem. Ondra Pachlopník toho stihl ve druhém poločase jednoznačně víc.“

Proč jste se nakopli až ve druhé půli?

„Hodně nám pomohla střídání. Hráči, kteří vstoupili do hry, byli přínosem. Všichni. Pochválím všechny. Vytvořili jsme si dost brankových příležitostí, ale vyhořeli jsme na produktivitě. Mrzí mě to hlavně kvůli fanouškům, kteří vytvořili výbornou atmosféru. Pro ten zápas se udělalo maximum. I trávník se dal do perfektního stavu. Chtěl bych vyzvednout práci našeho technického úseku. Hrál se svižný fotbal se šancemi na obou stranách. Byli jsme Spartě vyrovnaným soupeřem, ale udělali jsme pár chyb. Jenom my jsme to na hřišti nezvládli.“

Nešlo to naplno rozbalit dříve?

„Každý zápas má vývoj. Mohli jsme to rozbalit už v prvním poločase po šanci Honzy Hladíka. Kdybychom šli do vedení…Ta situace byla jednoznačná. Běžel sám na bránu a ani ji netrefil. Selhal. Hráči to nepřidá a ani spoluhráčům. Zlomovým momentem byl druhý gól před přestávkou ve 49. minutě ze standardní situace. Ve druhém poločase už jsme neměli za stavu 0:2 co ztratit. Musím hráče pochválit, odmakali to. Výsledek je pro nás neskutečně krutý. Musíme s mužstvem pracovat tak, abychom zastavili výsledkový nezdar, který teď máme. Není potřeba, abychom nad hráči lámali hůl.“

Jak se vám líbil výkon záložníka Ondřeje Pachlopníka, který hrál mistrák po roce?

„Ondra vypadal velice dobře v tréninku, proto jsme se rozhodli, že ho nominujeme. Mohl jet hrát za béčko do Vsetína, ale vzali jsme si ho na lavičku. Jednoznačně se potvrdilo, že může být pro mužstvo přínosem. Přinesl do hry kvalitu, vybojoval balony na středových hráčích soupeře. Teď je ve stavu, kdy více než rok nehrál fotbal. Vidíme, jak je ochotný na sobě pracovat. Pořád se zlepšuje. Potřebuje do sebe dostat zátěž v mistrovském utkání, jenom ta ho posune. On sám si řekl, že pětačtyřicet minut je zatím úplný strop, který může vydržet. Už to bude jenom lepší.“

Bylo znát, že vám ve středu hřiště scházel Filip Souček, jenž nemohl hrát kvůli dohodě klubů. Souhlasíte?

„Filip nám chyběl z hlediska důrazu, dobrého postavení uprostřed hřiště. Chtěli jsme soupeře dostat pod tlak tím, že mu budeme vyzobávat balony ve středu hřiště. Dokázali jsme to dvakrát a nebyli jsme schopní z toho skórovat. Záměr se povedl, ale k úspěchu to nevedlo.“

Naštval vás levý obránce Denis Granečný, který „udělal“ zbytečnou penaltu a u druhého gólu neubránil Jana Kuchtu?

„Penaltu mu nevyčítám. Byla to trošku nešťastná situace. Ale nezachoval se úplně tak, jak měl. Neměl dobré postavení. Šlo to uhrát jinak, protihráč byl zády k bráně. Naštvaly mě další dvě situace. Nechal si hodit za zády aut a místo, aby rychle přepnul do bránění, něčemu se divil. A branka ve 49. minutě ze standardky jde za ním. Měl osobně bránit soupeře a to neudělal. Říkal jsem před utkáním, že pokud máme uspět, musí všichni hráči podat výkon na hranici svých možností. To se nestalo. Krejčího gól hlavou jde zase za Kubou Šuralem, který s ním byl v souboji jeden na jednoho a neubránil ho.“

Máte pocit, že jste měli rovněž zahrávat „desítku“ po zákroku na Musu Alliho?

„Měl jsem možnost tu situaci vidět. Z mého pohledu je jednoznačná. Divím se, že to bylo vyhodnoceno takto. Byla to akce, kterou jsme měli nacvičenou z pátečního tréninku. Nerozumím tomu, proč se na jedné straně penalta pískne a na druhé ne.“

S rozhodčím Petrem Hockem nemá Zbrojovka dobré zkušenosti.

„To s tím nemá nic společného. Nevidím to tak.“