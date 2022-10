Trpišovský: Souboje jsou náš největší problém, Chytil je skvělý. Co Kačaraba?

Jak duel hodnotíte?

„Zajímavý zápas se spoustou šancí, protiútoků, centrů do vápna. Fotbalová úroveň skvělá, bohužel se špatným výsledkem pro nás, protože jsme neproměnili vytvořené šance a nevěděli si rady s některými soubojovými hráči Sigmy. Postupem času se to stupňovalo, mohla náskok navýšit. Na konci už jsme hráli trošku vabank, abychom dali kontaktní gól, ale nedařilo se nám vyhrávat první souboje po ztrátě míče. Proto jsme řešili spoustu věcí do defenzivy. Navíc jsme dostali hloupé a jednoduché góly. Sigma si je však výkonem, nasazením a bojovností zasloužila. Chybělo nám, abychom za stavu 1:0 vyrovnali, pak už jsme šli po druhé brance hodně dolů.“

Mluvil jste o soubojových hráčích soupeře. Co tedy říkáte konkrétně na Mojmíra Chytila, jenž vás hodně trápil a ještě suverénně skóroval slabší nohou?

„Hrál skvěle. Víme, že tyhle typy zápasů mu vyhovují. Akorát mě překvapil levou nohou, protože upřímně si nevybavuju, kdy jsem ho viděl levačkou takhle vystřelit. Je spíš nebezpečný pravačkou, hlavou a v soubojích. Byla to ale skvělá trefa, která korespondovala s jeho zápasovým sebevědomím. Druhá věc je, že jsme mu tak skvělý výkon umožnili tím, jak jsme na něj hráli. V téhle sezoně takové výkony ale opakuje, což je rozdíl oproti minulosti. Dřív hrál taky skvěle, ale výkonnost někdy byla jak na houpačce. Řekl bych, že je na tom teď i kondičně nebo silově lepší, než byl. Aspoň mi to tak přijde, protože jsem viděl v téhle sezoně asi všechny zápasy Sigmy. Cítí důvěru, hraje každý zápas, splácí to. Nepamatuju si dnes jediný souboj, který bychom byli schopni konstruktivně vyhrát nebo nefaulovat.“

Jsou lacině inkasované branky a spalování tutovek otázkou psychiky, když k tomu připočteme podobnou porážku s Kluží? Nebo holt teď nemáte typologicky správné a kvalitní hráče?

„Myslím, že od každého trochu. Je velký rozdíl, jak nakládáme se šancemi v momentě, kdy vedeme, a naopak, kdy potřebujeme utkání otevřít nebo dotáhnout. Výsledek v Olomouci mohl být opačný, ale takový je fotbal. Sigma trefila první střelu, které předcházel prohraný souboj a nedostoupení Slámiče (Jiřího Slámy). Nechali jsme mu hodně času, aby měl na střelu komfortní pozici. Vůbec ji nezablokujeme, tím pádem přijde trest. Pak jsme měli hodně možností, abychom utkání zase dostali, kam jsme potřebovali. Upřímně řečeno naše neodolnost v osobních soubojích byla alarmující. Sigma hrála dobře a měla hezké akce, ale my se potýkáme ve venkovních zápasech se slabou agresivitou. Pak je hrozně těžké uspět. Bylo to vidět i při standardních situacích. Měli jsme asi třináct rohů, ale kromě prvního jsme z nich nebyli vůbec nebezpeční. Kdežto každý centr soupeře pro nás znamenal ohrožení brány. Souboje jsou teď naše největší téma, nebudeme nic zastírat. Víme to, snažíme se s tím něco dělat.“

Pod oba góly je podepsán Taras Kačaraba, jak je na tom výkonnostně a psychicky?

„Kdo hrál fotbal a byl někdy v kabině, ví, že někdy je to tak, že čím víc apelujete na něco, tak paradoxně se to ještě zhoršuje. Nevím, co víc udělat. Věděli jsme, co nás čeká, pouštěli jsme si na videu jednotlivé hráče, ukazovali si, jak chodit do soubojů. Ale pokud gólman vykopne balon, pak prohrajete první souboj a soupeř jde v podstatě sám na bránu... To je trestuhodné. Dlouhodobě od léta v těchto situacích chybujeme. Necháváme se předskočit soupeře, který protečovává míče za nás. Máme špatné postavení, takových situací bylo i teď hodně. Nejen ta gólová. Navíc se nemůžeme dostat do situace, kdy máme oba stopery v šedesáté minutě se žlutou kartou a ještě prohrávají jeden souboj za druhým. Když už souboj prohrajeme, musíme se lépe zajistit. Paradoxně jsme schopni odbránit velice dobře běžecké a herní situace, ale s tímhle máme problém.“

Nejen Kačaraba.

„Taras má obrovský výskok, přes 55 centimetrů. Je silný v hlavičkových soubojích, takových hráčů moc nemáme. Chceme, aby to byla jeho přednost, jeho doména. I proto je terčem kritiky. Bavíme se o tom, pouštíme si video, pak už je daná situace na něm.“