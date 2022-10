Vrbův konec? Expert: Atmosféra se zbortila. Hektika, oponuje Petržela

Milan Petržela, záložník Slovácka

1. „Mrzí mě, že v Baníku skončil, chtěl jsem se s ním v lize dál potkávat. Je natolik kvalitní trenér, aby ho nějaký jiný klub v lize zase angažoval. Zatím mě ani nenapadá, kde by mohl trénovat. Překvapilo mě to, myslím, že je to docela brzy. Zasloužil si šanci, aby se s tím pokusil ještě něco udělat. Je to jejich rozhodnutí, pan Brabec tomu šéfuje a trenér musí akceptovat takové rozhodnutí. Pavel Vrba to tam miluje, je tam skoro doma, určitě tam chtěl vydržet co nejdéle. Baník je pro nás ve Slovácku velký soupeř. Asi druhý rok říkají, že chtějí jít na poháry, ale moc se jim to nedaří. Kádr celkem obměnili, ale doplnění nebylo adekvátní odchodům. Chce to čas, je to od nich zbytečná hektika, jsou teď pod tlakem fanoušků a není to pro ně jednoduchá situace.“

2. „Je to kvalitní trenér, dokázal to v Plzni, také ve Spartě měl celkem ucházející výsledky. Má hodně zkušeností, určitě by neměl končit. A jeho negativní nálada? Když nejsou výsledky, nikdo nemá dobrou náladu, to je jasné, trenér nemůže být spokojený. Ale záleží, jak to ventiluje, aby to nepřenášel na mužstvo. V Plzni, když byl s námi, prakticky neměl co řešit. Dařilo se nám, měli jsme výsledky dlouhou dobu, nestalo se, že jsme prohráli pět, šest zápasů v řadě. Atmosféra tam byla pořád výborná, teď to měl složitější, výsledky nebyly, potřeboval něco změnit. Odpočinout si chtěl už poté, co skončil ve Spartě, ale když přišla nabídka z Baníku, tak neváhal, to je pro něj srdcová záležitost. Teď si ale dá pauzu a další nabídky, co mu přijdou, bude pečlivě zvažovat.“