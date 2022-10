Dloubák: Slávistický regres. (Ne)končí éra a čím Trpišovský tým nakopne?

Slavia prohrála další venkovní zápas, v Olomouci padla 0:2 a tým zažívá nejhorší start do sezony pod Jindřichem Trpišovským. Po turbulentním roce se sešívaní stále nezvedli k výkonům, na které jsou diváci od klubu z Edenu zvyklí. Opakují se chyby, v obraně je Slavia nejistá a ani v útoku není dostatečně úderná, ačkoliv si vytváří šance. Výsledkově zkrátka zažívá dlouhodobější regres.

Z čeho horší slávistické období vyplývá a je to znak něčeho trvalejšího? Co potřebuje Slavia změnit a jak by se měla chovat jinak? Nevyčerpaly se vztahy realizačního týmu Jindřicha Trpišovského a vedení? A potřebuje kouč novou výzvu?

O tom všem a celé řadě témat v novém díle Dloubáku diskutují redaktoři Sportu a iSport.cz Jan Podroužek a Radek Špryňar. Moderuje Martin Vait.

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Každé pondělí, a po fotbalových Studiích iSport.cz. Všechny díly Dloubáku najedete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport. Moderuje Martin Vait.

0:00 Proč Slavia kupí chyby v obraně a jak z nich ven?

22:54 Proč zažívá Slavia regres a není trvalejšího rázu?

38:42 Potřebuje Trpišovský novou výzvu?