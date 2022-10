ZLATÁ PÍŠŤALKA: Szikszaye opravoval VAR, opomenul rasismus. NEJ? Petřík

Jaké bylo 11. kolo fotbalové FORTUNA:LIGY z pohledu sudích? Na to se podívejte v našem přehledu. Nejhůř si vedl Ladislav Szikszay: příliš často jej musel opravovat VAR. Bylo tomu tak při penaltovém faulu na Petra Rybičku, stejně jako při vyloučení stejného hráče o chvíli později. K tomu si na prakticky prázdném stadionu nevšiml rasistických výlevů na adresu Abdallaha Gninga. Mnohem lepší to bylo ze strany Tomáše Klímy v Olomouci a Jana Petříka na Slovácku při utkání s Bohemians. A co další sporné situace? Podívejte se na ně ve VIDEU.