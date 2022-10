Sakra, na něj hrát nechci... Akpudje je rozdílový, pochvaluje si obra Horejš

Nigerijec Joshua Akpudje se stal jednou z last minute posil Jablonce • ČTK / Petrášek Radek

Pravda, s Pardubicemi Jablonec zaváhal, přesto nechce brzdit. Od chvíle, kdy do sestavy naskočil svalovec Joshua Akpudje, ve fotbalové lize stoupá.

Vzpomeňte si na slávistickou stoperskou show: Simon Deli - Michael Ngadeu. Miláčci tribun, ničitelé soupeřů. Mistři ligy, kteří si v Edenu vykopali tuze dobrá angažmá v Belgii. Jak nyní červenobílým schází…

To je však jiné téma. Každopádně jsou tito dva střední zadáci inspirací. Zaujali technikou, rychlostí, figurou. Dozajista i díky nim najdete nyní ve FORTUNA:LIZE podobné typy hráčů. Mezi nimi na sebe nejvíce v poslední době upozorňuje Nigerijec ve službách Jablonce Joshua Akpudje.

„Tito hráči jsou jiní než naši,“ naráží na pohybové možnosti importu do tuzemské soutěže jablonecký kouč David Horejš. V ultrakorektní době nechce mluvit o barvě pleti, původ však v jejich případě pomáhá.

Akpudje budiž příkladem.

Je namakaný jak desetibojař, stehna má jak rychlobruslař. „Když poprvé přišel na trénink, tak se na něj těžko hledali trenky,“ usmívá se spoluhráč Tomáš Malínský. Akpudje přitom zůstává elastický, dynamický, obratný. Krásně se na něj dívá podobně jako na plzeňského Mohameda Tijaniho či slávistu Eduarda Santose.

„Vešel do kabiny a já jsem si řekl: Sakra, na toho bych nechtěl hrát,“ vybavuje si situaci ze začátku září útočné eso mančaftu Jan Chramosta. Nelze se divit, Nigerijec je sice „jen“ o jedenáct centimetrů vyšší, ale o celých dvacet kilo (svalů) těžší. „Je strašně silnej, uhrává spoustu soubojů, je nepříjemný i na tréninku. Přišel kvůli zpevnění naší defenzivy a v zápasech to potvrzuje,“ těší forvarda.

„V defenzivě je rozdílový. Dá tam energii, vášeň, soubojovost, což nám v minulosti chybělo,“ pochvaluje si i kouč Horejš.

Přes chvalozpěvy má zadák jisté limity. Není tak technicky zdatný, jako byl Deli či Viktorián Tijani. „Fotbalově by na tom mohl být trošku líp, ale je tady, aby to zpevnil. Klobouk dolů, jak to zvládá,“ glosuje Chramosta. „Na tréninku na sobě dře. Sáhli jsme po něm správně,“ přihodí Horejš.

Klub si ho vybral na základě analýzy a zatím to vypadá na jackpot.

Velká trojka

Nepočítejme brankáře, ti mají své fyzické nastavení. Mezi hráči v poli „vyčuhuje“ se dvěma metry plzeňský střelec Tomáš Chorý. Ve fotbalové lize se však sešla zajímavá trojice. Nastupují na stejném postu, jsou urostlí, elastičtí.

Joshua Akpudje / FK Jablonec / Nigérie / 192 cm / 92 kg

Mohamed Tijani / Viktoria Plzeň / Pobřeží slonoviny / 188 cm / 91 kg

Eduardo Santos / Slavia Praha / Brazílie / 196 cm / 90 kg