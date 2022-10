Dvojitý trojzubec Bohemians: habáni i rychlí nováčci. Kotal ocenil trenéra

I klokan největší, prezident klubu Antonín Panenka, je potěšen. On sám byl ofenzivní mág. Bohemka připomíná jeho odkaz, důkaz najdete i ve statistice. Za posledních deset let nebyla v této fázi sezony na lepší pozici v tabulce ani nezapsala osmnáct branek jako teď.

„Vůbec se tomu nedivím. Je to práce trenéra Jardy Veselého. On umí najít hráčům správná místa a využít jejich přednosti,“ říká bývalý kouč Sparty a expert deníku Sport Václav Kotal. Veselého zná z Hradce Králové, oba prošli černobílým klubem.

Nyní pracují v Praze. Kotal se snaží vrátit Žižkov aspoň do druhé ligy, Veselý leští už druhou sezonu Bohemians, které převzal v březnu po Luďku Klusáčkovi, jemuž dělal asistenta.

Na jaře dospěl nakonec k záchraně, i když to drhlo. „Pořád v tom vidím styčný bod. Minulou sezonu máme v hlavě, posílila nás, vyšli jsme z ní silnější, ale už ji nechceme opakovat,“ říká trenér. „A před tou další nás deník Sport tipoval na kandidáta sestupu, což je pro nás motivace,“ usmívá se.

Vraťme se však k trudným časům. Již během nich Veselý tvořil útočnou vozbu, na niž nyní spoléhá (k tomu ji neustále vylepšuje). Vsadil na tři habány, k tomu výborné kopáče. Fyzická stránka se u nich kloubí s technikou, uměním. Davida Puškáče, jasného hrota, doplňuje elegán Petr Hronek a dělostřelec odložený Příbramí Roman Květ. Poslední zažil ostatně o víkendu životní podvečer, Slovácku nasázel hattrick.

Silná trojka vepředu pro Bohemians sezonu rozjela. Jako čtvrtý v ní alternoval Ladislav Mužík. Jan Chramosta, o nějž měl Veselý eminentní zájem, se vrátil z hostování v Ďolíčku do Jablonce. Navíc ostře sledovaný Puškáč má časté zdravotní trable. „Mívá s tím problémy, má k tomu dispozice,“ ví trenér.

Proto přivedl ze Sparty Václava Drchala a z Hradce Erika Prekopa. To byl takový tuning útočné formace. Prekop i Drchal ke všemu dodávají vlastnosti a dovednosti, které scházely. Jsou pohyblivější, dravější. Rovněž rozestavení se může modifikovat. „Erik zvládne nastoupit i na wingbeku,“ připomíná Veselý.

Ano, hned v prvním utkání to tak bylo, Slovák (jak říkal Karel Brückner, je to ostrý kraj) přispěl k remíze s Plzní. Na Slovácku už naskočil jako forvard. „Tam ho vidím primárně,“ netají kouč. Prekop se za posun odměnil, dal gól a na jeden nahrál. Za dva zápasy má v Bohemians bilanci jedna plus jedna, předtím v Hradci za třicet utkání dvě nuly.

Rovněž Drchal je přínos. Proti Viktorii skóroval, v Uherském Hradišti rozsekal defenzivu domácích pohybem, byť nebodoval. „Michal Kadlec je stále výborný fotbalista, jenže v rychlostních soubojích na Drchala neměl. On umí nabíháním roztrhat obranu,“ oceňuje Kotal.

Posily se tedy, zdá se, povedly. Trojzubec už má šest hrotů.

Útočníci Bohemians