Specialisté na standardky? Rolí bude přibývat, říká expert Sparty. Vzor má v Anglii

Většina týmů v Anglii má specialisty na standardní situace, první česká liga neměla do minulého týdne žádného. Proč si myslíte, že to tak je?

„Je logické, že počet specialistů na standardky je v zahraničí vyšší, přeci jen ten trend vznikl v Dánsku a Anglii. Kultura, která se tam kolem toho vytvořila, je mnohem silnější. K nám to ještě tolik nedorazilo. Asi bylo potřeba, aby se jeden z českých klubů vydal touto cestou a prorazil to. Je super, že jsme ve Spartě byli první, snad se od toho další kluby odpíchnou.“

Není na to v Česku příliš konzervativní prostředí?

„V ideálním scénáři by přesun trendu k nám mohl být rychlejší. Jsou dvě cesty – mít trenéra standardek, nebo to dělat jako asistent. Neříkám, že jedna je správná. Možná se zdá, že tu do toho Sparta trochu hodila vidle, ale fotbal celkově ke specializaci směřuje.“

Do nedávna jste tu byl jediným trenérem standardních situací vy. Načerpal jste inspiraci právě v Anglii, kde jste studoval fotbalový obor a hrál v nižších soutěžích?

„Určitě mi ty tři roky, co jsem v Anglii studoval, pracoval a cestoval, otevřely oči. Už jsem věděl, že nedosáhnu na tu nejvyšší úroveň jako fotbalista, ale fotbalové prostředí mi bylo tak blízké, že jsem chtěl najít jiné uplatnění. Hledal jsem vášeň a tu jsem našel ve standardkách. Díky různým kontaktům a možnostem si to vyzkoušet, jsem si vytvořil nějakou svou vizi. V Česku takový trenér nebyl, tak jsem si vysnil, že by bylo super se vrátit a věnovat se standardkám tady. Událo se to mnohem rychleji, než jsem si dokázal v nejbláznivějších myšlenkách představit.“