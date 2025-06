Raketové útoky na Katar: komplikace a obavy Kalvacha. Zatím klid, ale...

Dlouho hledal vysněné zahraniční angažmá a minulý týden Lukáš Kalvach konečně oznámil, že jeho další kroky povedou na Blízký východ, konkrétně do Dauhá a do klubu Katar SC. Jenže cesta prvního Čecha do tamní ligy má i některá úskalí. Třaskavá situace v regionu se v pondělí dotkla i Kataru, na který mířila řada íránských raket. Už za pár hodin se situace uklidnila a Kalvachův přesun by nemělo nic zastavit. Je ovšem potřeba zůstat na pozoru.