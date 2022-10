Koubek znovu zadělává. „Votroci“ zase nahoře, fotbal s nimi bolí

Nemají kádr prošpikovaný velkými jmény. Opory postupně rozprodali. Nehrají nejhezčí fotbal. A pekelně to s nimi bolí. Seznamte se, to jsou hradečtí „votroci“. Významu vlastní přezdívky (mládenci, nevyzrálí) se však vymykají už druhou sezonu za sebou. Ve FORTUNA:LIZE jsou nejčastěji faulujícím týmem, mají nejvíce žlutých i červených karet.

Trenér Miroslav Koubek to nerad slyší. Nejvíce faulující klub v Česku? „To není pravda,“ vyhrkne nejdřív. Po ujištění, že tomu tak skutečně je, už bere zpátečku. „Někomu se fauly pískají víc, někomu méně. My jsme holt bojovné mužstvo. Nemohu za to, že třeba na Spartě nám pískali věci, co fauly nebyly. A dál to nechci komentovat!“

Jakmile ale přijde řeč na hradecké výsledky, nejstarší trenér, který kdy ve FORTUNA:LIZE trénoval, lehce zjihne. „Máme zaděláno na hezký podzim,“ zakaboní se lišácky. Moc dobře ví, kde se Východočeši v tabulce pohybují. Znovu pronikli do elitní šestky. Tentokrát už se nejedná o nováčkovské nadšení z předchozího ročníku. V Hradci to dělají zkrátka dobře.

„Cítím tam jasný rukopis Míry Koubka,“ glosoval výkony před pár týdny expert Sportu Stanislav Levý. „Míra si umí dosadit hráče a kádru naordinovat styl, který mu pasuje.“

Ten je zřejmý. Důraz v osobních soubojích, pevná defenziva, úderné brejky a standardní situace, což v sobotu pocítily Teplice, které z nich inkasovaly tři ze čtyř branek. Je to účinné, nikomu pak ani nevadí, že má Hradec nejmenší držení míče (43 %) z celé ligy.

K úplné spokojenosti má ale Koubek daleko. „Potřebovali bychom se dostat trochu dál přes dvacet bodů. Možná jsme jich mohli mít o něco víc, ale trochu s námi zatřásla kauza kolem odchodu Adama Vlkanovy,“ připomene období, kdy se „votroci“ trochu hledali.

V létě se totiž kabinou prohnal vítr: do Sparty utekl Jan Mejdr, na zkušenou do Belgie vyrazil Jan Král. A v rozjeté sezoně zmizel do Plzně kapitán Vlkanova.

Většina mužstev by citelné odchody pocítila daleko víc. Koubek přesto nedovolil propad. Kádr se vybičoval k zajímavým výsledkům. Na úvod sezony Hradec obral Slavii, s Plzní přišel o body po sporném pokutovém kopu a na Letné dokázal přehrát Spartu, jenže kvůli špatné produktivitě a chybě rozhodčího zůstal znovu bez bodu.

Kolem zkušeného záložníka Jakuba Rady přitom roste nová osa. „Přivedli jsme dobré hráče,“ odmítá Koubek oslabení. „Několikrát už za Honzu Mejdra naskočil Adam Gabriel a vstřelil dvě branky. Mejdr má od začátku sezony jednu. Líbí se nám i Matěj Koubek či Matej Trusa. Teď nám chybí zraněný Matěj Ryneš,“ vyjmenovává Koubek hráče, kteří výrazně omladili soupisku, a hodlá na ně spoléhat.

Minulou sobotu se Hradec vrátil na vítěznou notu, když dokázal v deseti heroicky vyhrát proti opticky lepším Teplicím. „Bez Vlkanovy už jsme udělali osm bodů, ale mrzí mě, že když už se sestava stabilizovala, rozbíjí se nám kvůli trestům,“ posteskne si trenérský bard nad šestým vyloučením Petra Rybičky, jenž vyfasoval trest na tři zápasy.

Pokud ale dnes v mladoboleslavském azylu zvládnou Koubek a spol. pokořit i brněnskou Zbrojovku, podzim bude téměř upečený.