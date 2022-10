Gabriel chtěl natvrdo do Hradce: Každý expert pozná, že ještě nejsem hotový

Dal první dva ligové góly. Vystřelit ze stadionu rovnou na party? Kdepak. „Nepotřebuji nad sebou disko koule,“ usmál se Adam Gabriel. Branky oslavil v rodinném kruhu. Za odměnu si ukrojil větší kus narozeninového dortu přítelkyně. A stejně skromně přistupuje v dresu Hradce Králové, když dojde na srovnání s loňskou kometou Janem Mejdrem, jenž v létě zamířil opačným směrem do Sparty.

Napřed ale řekněte, jak si zvykáte po přesunu z druhé do první ligy?

„Je to odlišné. Neřekl bych, že v rychlosti, ale asi v práci s míčem a kvalitě. V béčku Sparty jsme navíc hráli trochu jiným stylem, mívali jsme v zápasech převahu, byli tam individuálně silní jednotlivci. Nicméně si myslím, že momentálně je druhá liga paradoxně na nejvyšší úrovni za poslední roky. Jsou v ní zajímaví hráči. Navíc jí dodává náboj, že tam hrají béčka.“

V Hradci jste na tvrdý přestup, do sestavy se postupně derete. Jak tuto situaci prožíváte?

„Každý hráč má nějaké cíle, ale já jsem šel do Hradce rád, protože jsem věděl, že ve Spartě by to pro mě byla konečná. I proto jsem požádal, abych šel na tvrdý přestup. Chtěl jsem být hráčem Hradce a mít lepší výchozí pozici.“

Povedlo se?

„Jsem tu naprosto spokojený.“

Přišel jste na post, který hrával Jan Mejdr a vysloužil si přestup do Sparty. Máte ho v hlavě?

„Chci se soustředit hlavně na sebe. Mně je pořád jen jednadvacet. On odcházel vyhranější, byl o dost starší. Já jsem stále mladý hráč, který občas předvede všelijaké věci. To pozná každý zkušený trenér či expert, že ještě nejsem hotový. Potřebuju sbírat zkušenosti, naučit se být ve správný čas ve správných prostorech, víc vnímat hru a poté budu přínosem i pro Hradec. A třeba mě jednou také pošlou na jinou adresu.“

Nicméně ta výměna navenek vypadá zcela jasně. Mluvil o ní i trenér Miroslav Koubek. Co vy na to?

„Jestli se mi Honzu daří nahrazovat, nebo nedaří, to už bych nechal na trenérovi a vedení. Dostal jsem tu tříletou smlouvu a jediné, čemu věřím, že tento půlrok pro mě bude z těch tří sezon nejhorší.“

Proti Teplicím jste vstřelil dvě první branky v nejvyšší české soutěži. Otec Petr jich během dvou stovek zápasů stihl devět. Špičkujete se doma, kdo jich bude mít víc?

„Moc ne. Když hodnotíme zápasy či moje výkony, góly moc neřešíme. Je to faktor, který mi pomůže, ale nejde o rozhodující věc, podle které bych se chtěl hodnotit. Spíš na to koukáme tak, abych se herně posouval. K čemu by pak bylo, že jsem dal gól, když někde udělám chybu při bránění.“