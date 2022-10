Bartošák o vítězném přímáku: Centr, ale tak to trénujeme. Moc nám to nešlo

Levačku má precizní. V Karviné to ukazoval naplno, po návratu do Zlína se Lukáš Bartošák (32) teprve znova zajíždí. Během podzimu vypadl ze základu, ale cpe se do něj zpátky. Minule v Českých Budějovicích vtrhl ve druhé půli na plac a vyrovnal na konečných 2:2. Teď proti Liberci obstaral chytrou trefou z přímého kopu vítězný zásah na 2:1. „Byl to centr, ale mířil jsem tak, aby to šlo kdyžtak do brány,“ popisoval svůj gól ze 77. minuty.

Je to pro vás obvyklé zakončení přímáku ze strany?

„Snažíme se o to, každý týden to trénujeme. Moc nám to nešlo. (úsměv) Bavíme se o tom, že kdyby to náhodou nikdo netečoval, tak ať to skončí v bráně. Konečně se nám to povedlo.“

Kdy jste pochopil, že je z toho gól?

„Až když to bylo v síti. Kluci měli dobrý náběh. Jsme rádi, že to bylo konečně za tři body. Byli jsme nebezpečnější.“

Vadí vám pozice střídajícího hráče?

„Jsem rád, že jsem dvakrát nastoupil a dal dvě branky. Když to bude pokračovat takhle, vadit mi to nebude. Nejdůležitější je, že jsme bodovali naplno. Už jsme to potřebovali, navíc před námi vyhrál i Baník. Konečně jsme potvrdili doma body zvenku. V Budějovicích jsme hráli dobrý zápas, neproměnili jsme šance. Teď taky. Škoda, že nedáme dřív uklidňující gól. Na koncovce musíme zapracovat.“

Nesedí vám to víc na křídle než v obraně?

„V Karviné jsem taky začínal vzadu. Postupem času jsem se dostal do zálohy. Dařilo se mi tam střelecky, přihrával jsem na góly. Teď mě trenér taky posunul výš. Možná se opravdu cítím líp na pozici záložníka.“