Dvě žluté za dvě minuty. Kalabiška naštval Svědíka: Bude to muset odčinit

Své dojmy na tiskovku vylíčit nepřišel, přestože s ním novináři chtěli mluvit. Těžko říct, zda sám neměl zájem, nebo jej PR úsek klubu pro jistotu pošetřil. Kdo ale pětatřicetiletého beka rozhodně nešetřil, byl naštvaný kouč.

Není divu – jak první, tak druhý Kalabiškův žlutý faul byl opravdu hloupý. Nejdřív na Ladislava Almásiho použil chvat jako judista Lukáš Krpálek v nejlepší formě a pak zezadu podkopl unikajícího Daniela Tetoura.

Rozmezí mezi oběma zákroky bylo dvouminutové, což však sudí Ondřej Berka správně vůbec nebral v potaz. Poslal ho do sprch – tak to má být.

„První kartu neřeším, už si ji ani nevybavuju, ale druhá jde jednoznačně na jeho vrub. To on ztratil balon a pak se chová takhle… S kartou už musíte vědět, že je třeba hrát obezřetně a zodpovědně,“ kroutil hlavou Martin Svědík před médii.

„A u druhé inkasované branky jsme neměli levého obránce. Honza byl jedním z těch, jehož individuální výkon nebyl v pořádku. Bude to muset odčinit,“ naznačil.

Hosté se sice i díky perfektní fyzické připravenosti navzdory oslabení ve druhém poločase zvedli, ale stihli jen snížit hlavičkou Stanislava Hofmanna po Petrželově rohu. Zlepšený výkon nepřebil pachuť z naivního vyloučení. Proti jedenácti by měl Baník mnohem větší problém.

„Ani nevím, co k tomu říct… Bylo to hned po sobě,“ krčil jen kolegiálně rameny stoper Hofmann. „Teď se nám to celkem opakuje, což je hrozně nepříjemné, protože sil není tolik. Hrajeme čtvrtek-neděle a sami si to děláme těžší. Možná by to dopadlo jinak, kdybychom byli v plné síle,“ dodal.

To už se nikdo nedozví, každopádně Slovácko má problém. Podobně jako loni Jablonec, jenž rovněž okusil základní skupinu Konferenční ligy, se nyní v domácí soutěži trápí. Přesněji řečeno zachraňuje, což Svědík nebagatelizuje. Čas běží, podzim se chýlí ke konci.

„Připadá mi, že někteří hráči si neuvědomují, že jsme v tabulce ve spodní skupině. Je třeba s tím něco dělat, nad současnou situací se musíme zamyslet,“ řekl rázně trenér.

Sestavu promíchal, zátěž rozložil. Ale úvodní poločas byl stejně tragický. Vzadu chyběl lídr Michal Kadlec, realizační tým ho záměrně nenasadil. „Máme zkušenost, že jeho výkon ve třetím zápase v řadě v tom náročném programu nebývá optimální. Potřebuje se na to nachystat,“ vysvětlil Svědík.

K Hofmannovi tak naskočil rovněž levák Tomáš Břečka, ale ani tahle souhra nebyla optimální. Viz okamžik, kdy letní posila z Turecka nenavázala Almásiho, jenž hezkým lobem skóroval.

„Jsem strašně zklamaný z toho, kde jsme. Kdybychom vyhráli, mohli jsme se dostat aspoň do prostřední skupiny, byť naše ambice jsou větší. Liga je vyrovnaná, pomalu nám to utíká. Fakt to není vůbec příjemná situace a já osobně jsem z toho hodně špatný, protože bych chtěl hrát nahoře jako poslední dva roky,“ svěřil se Hofmann.