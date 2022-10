Nguyen nastartoval celý tým, chválil Svědík. Reinberk prý přímáky neumí

PŘÍMO Z NICE | Konečně to přišlo. „Šli jsme štěstí naproti,“ konstatoval potěšeně trenér Martin Svědík po sladkém triumfu 2:1 na stadionu v Nice. Na něm hnalo hosty do útoku pár desítek příbuzných, sponzorů a hostů, včetně manželky kouče Slovácka. „Proto se nám hrálo tak dobře,“ shrnul s lehkým úsměvem po prvním vítězství ve skupině Konferenční ligy.

Trenére, jak se zrodila tahle senzace?

„V prvním poločase jsme podali nejhorší výkon ze všech zápasů Konferenční ligy. Navázali jsme tak na nedělní ligové utkání s Bohemians. Ztráceli jsme jednoduché míče, v obranné fázi jsme se špatně posouvali. V poločase jsme reagovali střídáním a změnou rozestavení. Hru jsme postupně vystupňovali. Byli jsme lepší, kompaktnější.“

Pochválíte tentokrát brankáře Filipa Nguyena?

„Podržel nás. Svým výkonem nastartoval a podpořil celý tým, chytil tři tutové góly. Otočení zápasu bylo velmi důležité pro celý tým. Nevím, jestli nás to nastartuje pro zbytek podzimu, ovšem před nadcházejícím utkáním je tohle velká vzpruha. Šli jsme tomu naproti, proto se karta otočila. Od prvního gólu jsme byli nebezpečnější. Soupeř už se do ničeho nedostával. Pramenila z toho červená karta a branka na 2:1. Když tomu jdete naproti, vždycky se to musí někdy zlomit.“

Zůstává tedy Konferenční liga vaší prioritou? Pořád máte šanci na postup ze skupiny.

„Nikdy jsme se k tomu takto nestavěli. Ani nemůžeme, protože vidíme, jaké problémy máme v lize. Pro nás je vždycky důležitý daný zápas, který zrovna jdeme hrát.“

Obránce Petr Reinberk se trefil z přímého kopu, který Marek Havlík nikomu moc nenechává. Umí je „Rambo“ kopat?

„Neumí. (úsměv) Ale sami víte, že nám standardky dělají problémy. Mára Havlík je ani teď nezahrával, jak bychom chtěli, byly to velké kopce. A tohle byla dobrá pozice pro praváka. Že si k tomu stoupnul Peťa byla spíš náhoda. Jsem rád, že si vzpomněl na dva góly, které dal Spartě a že utkání rozhodl. Moc mě těší i to, že jsme přispěli do našeho koeficientu. Jen škoda, že to nedotáhla Slavia.“