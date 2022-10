Na Slavii zasedla rada starších, Lingr pak rozhodl: Musíme to vzít na sebe

To je celý on. Když je Slavia v ouzkých, vezme Ondřej Lingr opratě do ruky a mužstvu dodá hromadu energie. Právě on rozhodl brankou na 2:1 duel proti Mladé Boleslavi, ve kterém hráli sešívaní od jedenácté minuty o deseti po vyloučení Oscara. „Za dnešek mám obrovský respekt před každým členem týmu Slavie. Máme tři body, je to perfektní příprava na derby,“ culil se čtyřiadvacetiletý záložník. Také přiznal, že po utkání v Kluži si sedla rada starších.

Chutná takové vítězství dvojnásob?

„Musím říct, že vítězné emoce mně strašně chyběly. Jsem obrovsky pyšný na tým, jak jsme zápas zvládli. Ležela na nás deka, tři zápasy se nepodařily, nedali jsme ani jednu branku. Po utkání v Kluži jsme si rázně promluvili. Sedli jsme si s kluky, kteří tady jsme déle. Taky s trenéry. Vyříkali jsme si to. Myslím, že to bylo na hřišti vidět. Hráli jsme v deseti, možná to nebyl moc koukatelný fotbal, ale týmově jsme zahráli suprově. Také nás podržel Ondra Kolář v bráně, chytil hodně šancí. Za dnešek mám obrovský respekt před každým členem týmu Slavie. Máme tři body, je to perfektní příprava na derby. Jedeme dál.“

Trenér Trpišovský v Kluži říkal, že ve vaší situaci, musíte klást důraz na výsledky a klidně zvítězit po ošklivém výkonu. Byl to přesně tento případ?

„Ano, povedlo se to. Před zápasem nám bylo jedno, jak zápas zvládneme, jednoduše musíme vyhrát. Ubojovali jsme to v deseti, je to obrovsky cenné.“

Před zápasem máte vážné pohovory a pak od desáté minuty hrajete v deseti. Co to udělalo s vaší psychikou?

„Možná jsem to řekl špatně, nebyl to nějaký rozhovor… Prostě jsme si my zkušení hráči řekli, že to musíme vzít na sebe. Sám jsem po zranění, ráno jsem se necítil dobře, ale šel jsem do toho. Cítil jsem to jako povinnost. I proto mě těší, že jsem zápas rozhodl, byť je jedno, kdo vstřelí branku. A teď k vaší otázce. Ano, brzká červená karta, stalo se nám to už v Plzni, kdy jsme na vývoj nebyli schopni zareagovat. Nyní jsme ale byli mentálně správně nastavení. Strašně si toho cením.“

Mužstvu jste dodával hromadu energie. Hnala vás zodpovědnost?

„Jednoznačně. V kabině sice jsou služebně starší hráči, přesto jsem tuhle roli chtěl vzít na sebe. Doufám, že se mně to bude dařit i v dalších zápasech. Máme problémy, hodně kluků je zraněných, je to těžké. Ale právě to nás stmelilo. Ve středu máme další důležitý zápas na Dukle, který musíme stoprocentně zvládnout. Hlavně psychicky. Půjdeme do toho jako dneska.“

Nedivil jste se, že při rozhodující brance jste byl ve vápně úplně sám?

„Nabíhal jsem ze středu, Oli (Olayinka) mně to fantasticky nacentroval. Bylo to ke konci poločasu. Jak jsem hrál střeďáka, už jsem toho měl plné kecky. Proto jsem rád, že se mně povedlo skórovat.“

Trenér Pavel Hoftych říkal, že se museli po vyloučení Oscara měnit taktiku. Hrálo se vám lépe do otevřenější obrany, než v předchozích duelech, kdy jste hráli do plných?

„Jasně, bylo něco jiného. Bránili jsme od půlky, hodně nám pomohl Venca Jurečka, který se skvěle stahoval doprostřed. Druhý poločas jsme zvládli lépe. Změnili jsme rozestavení, vyšla střídání. Byli jsme v nezvyklé situaci, ale poradili jsme si.“