Jak Slavia vydřela výhru: Kolář zářil, králíček Lingr a schůze rady

Padouch, nebo hrdina, prostě to bylo celé na Oscara. Právě liberijský obránce se stal díky své asistenci, a pak kvůli červené kartě sice krátkometrážním, ale důležitým symbolem dramatu o slávistické naději i zoufalství. „Sešívaní" nakonec Mladou Boleslav povalili 2:1, byť oslabení čelili více než osmdesát minut. Po třech soutěžních prohrách tak do Edenu konečně dorazily tři body. Web iSport.cz vyzdvihuje pět věcí, které měly zásadní vliv na výsledek utkání.

Schůzka rady starších Ve čtvrtek Slavia padla v Kluži, v soutěžním utkání potřetí v řadě, pokaždé bez vstřelené branky. V Edenu se otevřel prostor pro krizový management. „Rada starších" svolala schůzi. Následně si „sedla" i s trenéry. Bylo potřeba probrat neutěšený stav, říct si věci na rovinu. Upřímné rozhovory evidentně pomohly. Slavia se proti Mladé Boleslavi dokázala vyhrabat ze šlamastyky, kdy od jedenácté minuty hrála bez vyloučeného Oscara. Utkání i v početním oslabení dotlačila k triumfu 2:1. „Sedli jsme si s kluky, kteří tady jsme déle. Taky s trenéry. Vyříkali jsme si to. Myslím, že to bylo na hřišti vidět. Za dnešek mám obrovský respekt před každým členem týmu Slavie," spokojeně pravil Ondřej Lingr. SESTŘIH: Slavia – Boleslav 2:1. Divoký úvod, v deseti rozhodl Lingr

Lingr = králíček z reklamy Vzpomínáte na slavnou reklamu na baterky ještě slavnější značky? V hlavní roli byl zrychlený růžový králíček, kterého nic nezastaví. S podobnou energií a nezničitelností vyrazil do zápasu s Mladou Boleslaví záložník Ondřej Lingr. Za kritické situace při vyloučení Oscara to byl právě on, kdo přenášel na mužstvo energii a nedovolil okolí podlehnout nepříznivým okolnostem. Čtyřiadvacetiletý záložník před poločasem utkání v oslabení rozhodl brankou na 2:1. „Cítil jsem zodpovědnost za tým. V kabině sice jsou služebně starší hráči, přesto jsem tuhle roli chtěl vzít na sebe. Doufám, že se mně to bude dařit i v dalších zápasech," pronesl. Slavia - Mladá Boleslav: Lingr se odpoutal od Dancáka a vrátil Pražanům vedení, 2:1

Kolář ve žlutém zářil Na sobě měl svítivý žlutozelený dres. Stejně zářivý byl jeho výkon. Ondřej Kolář předvedl nejhodnotnější představení po návratu mezi tyče. Hlavně v prvním poločase za stavu 1:1 dvakrát učebnicově vychytal Tomáše Ladru. „Beru to na sebe. Kdybych dal na 2:1, zápas by vypadal úplně jinak," podrobil sebereflexi svůj střelecký výkon mladoboleslavský záložník. Po pauze, kdy hra Slavie byla mnohem zabezpečenější, ještě musel Kolář jednou do práce. Na zadní tyči propadl balon k Fulnekovi, vyrovnání bylo na spadnutí. Gólman však i tuto ránu dovedl umně zpacifikovat. Inkasoval pouze jednou z pokutového kopu. „Ondra byl skvělý. Nejen při šancích soupeře, mužstvu pomáhal i při vysokých míčích do vápna," ocenil novou jedničku Trpišovský. Mimochodem, Aleš Mandous pravděpodobně na operační zákrok půjde až po podzimu. Nyní je v záloze, připraven coby pojistka, a navzdory bolesti, zaskočit, pokud by se Kolář zranil. Slavia - Mladá Boleslav: Ladra chytře mířil po zemi, zaskvěl se Kolář

Oscar na stoperu! Jen pár minut… Po velmi solidním představení v Kluži v trojici stoperů se Oscar Dorley dočkal další šance na netradičním místě. Proti Středočechům nastoupil vedle Aihama Ousoua opět ve středu obrany, jen s tím podstatným rozdílem, že Slavia tentokrát nastoupila v klasickém čtyřobráncovém schématu. Liberijský bek však na place vydržel jen jedenáct minut. O čtyři minuty dříve zatáhl za záchrannou brzdu, ve vyložené šanci rukou složil k zemi Jiřího Skaláka a velmi přesným sudím Michalem Křepským byl vyloučen. Do kabin odešel až později, protože sudí zásadní situaci utkání dlouho konzultoval s videem. Slavia - Mladá Boleslav: Oscar vyloučen po faulu na Skaláka, sudí však nejdřív ukázal ČK Ousouovi!