Expert Krejčí: Čvančarovi se přehřála kontrolka. Oscar? Nepochopitelné

Do zimy si chce dát oraz, i když nějaké nabídky si vyslechl. Trenérský bard Jiří Krejčí, jenž byl na konci srpna odvolán po devíti letech od fotbalistů Pardubic, proto přijal nabídku vyzkoušet si roli experta deníku Sport a webu iSport. Jak hodnotil víkendové kolo první ligy? A co by udělal s rozjetým kondičním trenérem Liberce?

Sparta vyhrála, Slavia rovněž. V neděli se hraje derby. Jak by mohlo vypadat?

„Myslím, že platí fráze, že nemá favorita. Slavii můžou trápit její problémy v defenzivě, Spartě se bavíc v ofenzivě daří. Na druhou stranu dokáže být Slavia hodně nebezpečná. Já bych hlavně ale chtěl, aby zápas byl jiný než poslední derby nebo zápasy české špičky.“

Ne tak ostrý?

„Byl jsem často zklamaný. Samý souboj, přerušení. Věřím, že nás čeká derby, na které se bude dát koukat a divák si smlsne.“

Sparta vypadá rozjetá, „vašim“ Pardubicím dala pět branek. Je to měřítko?

„Pardubice šly do utkání odvážně, s otevřeným štítem. Pro Spartu je jednodušší, když má víc prostoru díky otevřenější obraně. Bylo to vidět v závěru. Hosté byli unavení, měli problémy s rychlým přechodem Sparty do útoku. Přesto si myslím, že má trenér Priske jednu věc, s kterou není spokojený.“

Defenzivu, že?

„I když to v Brně uhráli na nulu, tak se před derby musí zlepšit.“

Na druhou stranu Pardubice daly góly, které tak často nepadají.

„Byly krásné, šlo o těžké kopy, to je pravda. Jenže ti hráči byli volní, měli k tomu podstatně dost prostoru. Řekl bych, že Spartě chybí odpovědnost ve vlastním vápně.“

U obou branek byl Tomáš Wiesner. Neměl by ho v Edenu nahradit odpovědnější Jan Mejdr?

„Na Pardubice to bylo zvolené dobře, protože byli favorit, plánovali hrát útočně. Ale derby bude jiné, co si budeme povídat. Výměna by byla logická.“

Jan Kuchta se rozjel, znovu skóroval. Je tedy opět nasnadě řešit téma, že se mu daří lépe, když je na hrotu sám?