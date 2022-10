Dloubák: Suchopárek s Koubou o parťáctví rivalů i Jožinovi v němčině

Stáli každý na opačné straně hranice, kterou alespoň dříve prakticky nešlo překročit. Zažili vypjaté emoce a často divoký průběh pražských derby. Přesto už nějaký čas slávista Jan Suchopárek a sparťan Petr Kouba platí za sehranou dvojku v jednom „dresu“. První jako hlavní kouč, druhý coby trenér brankářů dotáhli reprezentaci do 21 let na EURO. A jejich vzájemné špičkování, ale hlavně parťáctví je znát i z prvního dílu podcastu Dloubák, jehož byli hosty tentokrát. Mluví v něm o tom, jak vnímali jeden druhého ještě na trávníku, jak si navzájem ovlivnili trenérskou kariéru, a dojde i na zábavné teambuildingové vychytávky.

Anglie, Německo, Izrael – to jsou soupeři české reprezentace do 21 let na EURO v příštím roce. Těžká fuška, ovšem na lavičce českého týmu se jim postaví vicemistři Evropy: Suchopárek s Koubou plus asistent Michal Horňák. A první dva vyprávějí o tom, jak se bývalí slávisté a sparťané dali dohromady. „Petr patří mezi lidi, na které se můžete spolehnout a o které se můžete opřít,“ říká v podcastu Dloubák Suchopárek. „Na to, že se takhle potkáme spolu, jsem nepomyslel. Ale jsem šťastný, že to tak je,“ přidává Kouba.

Ukazuje se při tom, že tuhá rivalita zůstávala jen na hřišti. „Vždycky jsme měli radost, když jsme se potkali,“ ujišťuje bývalý výtečný obránce. „Říkal jsem si, že to snad ani nemůže být slávista,“ směje se někdejší špičkový gólman. Jakou nejvýraznější vzpomínku na toho druhého mají ze hřiště? „Dal jsem mu dloubáček z penalty,“ povídá příhodně Suchopárek. „Já si vybavuju ten jeho způsob běhu, takové cupitání, které měl ale strašně rychlé,“ baví se Kouba.

Oba hovoří rovněž o tom, jak probíhá vzájemná spolupráce u národního týmu do 21 let, jaké cíle s výběrem mají, a také o nejrůznějších hrách a teambuildingových aktivitách. Patří mezi ně klidně i piškvorky nebo scénky à la televizní Partička. Došlo však i na zpěv Jožina z bažin – ovšem pozor, v němčině. Jak mladí hráči berou zábavu, kterou by mohli mít za „oldschoolovou“ a kdo z nich chce nejvíc vyhrát?

Tématem druhého dílu Dloubáku budou vzpomínky na pražské derby i to, jak oba trenéři vidí své svěřence v kádrech rivalů Matěje Kováře, Adama Karabce, Kryštofa Daňka či Davida Juráska.

Dloubák je pořad a podcast iSport.cz o nejzajímavějších a nejdůležitějších událostech v českém fotbale a jeho zákulisí. Zasvěceně, v souvislostech, s nadhledem. S redaktory Sportu i odborníky z fotbalového prostředí. Všechny díly Dloubáku najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i YouTube deníku Sport.