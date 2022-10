Blažek o brankářích: Ať má Sparta jasnou jedničku a Kováře koupí

Kovář dorazil na Letnou už v rozjeté sezoně na hostování z Manchesteru United. „Měl jsem informace, že Sparta hledala posilu do brány od začátku sezony, protože trenérský štáb nebyl spokojený s klukama, kteří tam jsou. Určitě vybírali podle něčeho a zatím to vypadá, že by to Matěj mohl splnit, co se od něj očekává“ pochválil svého nástupce.

V jeho očích by měla mít Sparta jasnou jedničku.Může ji být Kovář, který je zapůjčený bez opce na přestup? „Jsem zastáncem toho, aby Sparta měla jasnou jedničku. Pokud jí bude on, ať ho koupí.“

To u Slavie je kvůli zranění Aleše Mandouse situace jasnější. V sestavě nebude chybět Ondřej Kolář. „Slavia má dva vyrovnané gólmany. S Kolářovým přestupem do ciziny to trochu přetáhli, ale vstoupilo do toho jeho zranění, ne ztráta formy,“ zhodnotil Blažek situaci u týmu z Edenu.