Kovář před prvním derby i o United: Výběhy na centry? V Anglii mě mydlili

Ve FORTUNA:LIZE má na kontě zatím pouze jedno čisté konto. Nebýt ovšem Matěje Kováře, Sparta by určitě neotočila utkání s Hradcem Králové. A daleko větší problémy by měla i v následujícím duelu v Brně. „Snažím se hledat nejrůznější cesty, jak být týmu prospěšný,“ vysvětluje opora reprezentační jednadvacítky. V neděli od 19 hodin v Edenu ho Sparta bude potřebovat znovu.

Ve Spartě ještě nejste ani měsíc a půl, přesto jste si hned zajistil místo jedničky a prší na vás chvála. Čekal jste, že by přesun z Manchesteru United mohl být tak hladký?

„Takhle jsem si to úplně nepředstavoval, opravdu se to všechno seběhlo hodně narychlo. Po příletu jsem měl jeden individuální trénink, pak jsem šel rovnou do brány v Teplicích. Ale takový je fotbal, musel jsem na to být připravený. Chystal jsem se celý týden, protože jsem tušil, co se může stát. Nechtěl jsem nic podcenit. Jenom škoda, že duel hned nevyšel vítězně. Teď ale cítím, že se zápas od zápasu zvedáme. Máme stoupající tendenci, kterou si všichni přejeme.“

V čem vaše příprava spočívala?

„Poctivě jsem trénoval, aby mě nic nezaskočilo. I když jsem do posledního dne definitivně nevěděl, zda se transfer povede dotáhnout, nechtěl jsem nic podcenit. Bylo mi jasné, že pokud vyjde, bude hned potřeba, abych týmu pomohl.“

Věděl jste tedy dopředu, že přicházíte jako brankář číslo jedna?