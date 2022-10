Šín o boji s rakovinou, léčbě i návratu. Slončík: Je lepší než já v jeho věku

Podpory na dálku se Matěj Šín dočkal i od parťáků z reprezentace do 18 let • Archiv Matěje Šína

Matěje Šína přišli do nemocnice podpořit spoluhráči • Archiv Matěje Šína

V sedmnácti hrál ligu. Matěj Šín oslnil Ostravu nejen obrovskou mírou talentu, ale hlavně pracovitostí a pokorou. O to větší rána přišla na prahu plnoletosti, když mu lékaři diagnostikovali zhoubný nádor na varleti. Operaci a tříměsíční chemoterapii má za sebou, nyní se Šín připravuje na návrat. „Budu sice do konce života chodit na kontroly, ale dá se říct, že už jsem zdravý,“ hlásí spokojeně.

V záplavě nových tváří dal letos v lednu všem rádoby posilám na frak blonďatý klučina s nevinným kukučem. Matěj kdo? Šín, učili se fanoušci příjmení nejlepšího hráče Baníku v Zimní Tipsport lize 2022. Nebylo divu, že sedmnáctiletý dorostenec pak odletěl s áčkem i na soustředění do Turecka a v prvoligovém kádru už zůstal.

„Bylo to pro mě trošku překvapení, protože není jednoduché přijít do áčka a být hned dominantní a rozdílový,“ přiznává Radek Slončík, trenér ostravské sedmnáctky, jenž dřív Šína vedl.

Pohádka pokračovala na jaře, kdy student sportovního gymnázia pod Ondřejem Smetanou debutoval ve FORTUNA:LIZE. Následně mu Tomáš Galásek minutáž přidával, celkem zapsal pět startů.

„Fyzický nedostatek v chlapech nahrazoval přirozeností. Psychicky je silný, nedělal si nic z toho, že se najednou dostal do profesionálního fotbalu. Šel si to spíš užít,“ myslí si Radek Bejbl, kouč národního týmu U19, do jehož kádru komplexní středopolař spadá.

V létě pak bylo v plánu, že Šín již bude vážně ťukat na dveře základní sestavy. Jenže jen co oslavil osmnáctiny, přišel direkt.