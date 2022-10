Kuchta, nepřítel (v) Edenu. Podle Haška je splachovací, co Čvančara?

Bude to bezesporu nejsledovanější muž derby. A bude také vyvolávat největší emoce na hřišti i na tribunách. Jan Kuchta – útočník, který se dostal na top level v dresu Slavie, ale když se rozhodl z Lokomotivu Moskva vrátit na hostování do Česka, vybral si Spartu. „Ví, že se nesmí nechat unést,“ říká bývalý letenský trenér Ivan Hašek ve speciálním videotématu a odhaduje, zda to reprezentant, jenž se vrací do formy po pětizápasovém trestu za vyloučení, dokáže.